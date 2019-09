"La solitudine" di Laura Pausini era disco di diamante e ora è disco d'oro. Perché? Un approfondimento sull'argomento per capire meglio cosa è cambiato e sta cambiando.

Arriverà la prossima settimana "Non Avere Paura", il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che sancisce il suo esordio da solista. La conferma in un video su Instragram.

"Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato." Queste le parole di Emma che ha annunciato un imminente e inaspettato stop forzato.

Il nostro Fabio Fiume ha ascoltato tutti, o quasi, i singoli in uscita oggi. Ecco le sue temute recensioni.

“Nell'attesa di un bacio” è il nuovo singolo di Adolfo Durante, scritto da Alessandro Hellmann e Rosario Di Bella. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Periodo ricco di impegni per la cantautrice che sarà tutor ad Amici Celebrities ed è co-autrice anche del nuovo estratto dal disco di Tiziano Ferro.

Il direttore artistico del Festival riporta i giovani nella gara principale sperando che la Rai non ripristini le eliminazioni nella kermesse.

Il rapper con la maschera antigas per il lancio del suo nuovo album si presenta a viso scoperto nella nostra intervista video.

Libertà è il titolo del nuovo album di Rocco Hunt in uscita il 30 agosto, ma anche il filo conduttore che lega le 16 tracce, tra pop, rap, trap e anche funky!.

Certificazioni FIMI. Lunedì alcuni brani storici della discografia italiana sono stati certificati dalla FIMI con il disco d'oro. Tra questi per esempio Sei bellissima di Loredana Berté (1976), Mare mare di Luca Carboni del 1992 e La solitudine, canzone che nel 1993 lanciò la carriera di Laura Pausini divenuta poi la nostra star più internazionale.In molti...

Fred De Palma si ferma alla #2 mentre Roberto Casalino entra per la prima volta nella Top 100 FIMI da cantautore.

"La Mala Education" è il titolo del singolo del duo romano Mattway & Uzi Lvke che per l'occasione hanno coinvolto Achille Lauro.

E' uscito “Mi Sbaglio da un po'”, il nuovo singolo, primo in italiano, per Wrongonyou, scritto insieme a Zibba e prodotto da Katoo.

11 tracce e 3 bonus track. Questo sarà D.O.C. il nuovo album di inediti di Zucchero che uscirà il prossimo novembre e anticiperà il tour europeo in programma nel 2020. .

Classifica Radio Earone Settimana 38: exploit di Mahmood e Fred De Palma feat. Ana Mena

Mahmood e Fred De Palma sorprendono, in una classifica che vede Elisa come unica nuova entrata nella Top 20. I tormentoni dell'estate 2019 in netta discesa.