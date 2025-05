Alexia videointervista. La sua vita e il nuovo brano: “ho fatto pace con me stessa, mi sento risolta”

Alexia è una vera icona della musica dance italiana e internazionale e, dopo un periodo in cui ha sperimentato tra stili e canzoni, adesso torna con il nuovo singolo, il primo del 2025… Follow.

Il brano, fuori il 9 maggio, è stato scritto con Alessandra Flora, Marco Guazzone, Gianni Pollex, Lara Ingrosso e Leonardo Lamacchia, prodotto da Carl Ryden, e riprende il termine che più è legato ai social ma che, come ci spiega lei stessa in esclusiva, ha un significato molto più profondo:

ALEXIA – FOLLOW – IL NUOVO SINGOLO 2025

“L’ho intitolato così perché nel momento di massima apertura della canzone io dico che nei momenti importanti io ci sarò, aiutando e ascoltando. Quando l’ho fatta ascoltare agli altri abbiamo notato che, oggi, la parola Follow ha un significato diverso dal passato. Ci stiamo isolando e il messaggio del brano è proprio questo: non dobbiamo isolarci. I rapporti tradizionali devono tornare a essere il focus delle nostre giornate“.

Per celebrare il suo atteso ritorno alla dance Alexia annuncia THE PARTY – BACK TO THE DANCEFLOOR, un imperdibile concerto evento: una serata esplosiva all’insegna del ballo e dell’energia che si terrà il 26 marzo 2026 al Fabrique di Milano:

“Mi sto preparando psicologicamente perché io ho ripreso a cantare con la consapevolezza di volerlo fare solo nel 2022, con un album di natale. Ho avuto un contatto con un pubblico più piccolo e già questa estate, con i festival e con le altre cose, tornerò ad avere un pubblico diverso“

Da maggio Alexia si esibirà nelle prime date del suo Festival tour europeo che proseguirà per tutta l’estate.

Dalla Spagna, alla Finlandia e alla Croazia, l’icona indiscussa della musica dance porterà le sue hit in alcuni importanti appuntamenti live e altre sorprese sono ancora da annunciare.

ALEXIA – FESTIVAL TOUR EUROPEO

31 maggio 2025 – Valencia (Spain) – Ciudad de las Artes y la Ciencias

07 giugno 2025 – Menorca (Spain)

13 giugno 2025 – Lahti (Finland) – XXL Mössö Kesä

13 giugno 2025 – Helsinki (Finland) – City Festival

14 giugno 2025 – Madrid (Spain) – Ifema Feria de Madrid

20 giugno 2025 – Zagabria (Croazia) – Arena Zagreb

05 luglio 2025 – Himos (Finlandia) – Jysäri Festival

23 agosto 2025 – Alicante (Spain)

