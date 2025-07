Alex Wyse, da Sanremo al Giffoni: musica… e un nuovo amore?

Dopo il secondo posto tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025 e milioni di streaming conquistati, Alex Wyse continua a far battere i cuori. Il giovane cantautore, tra i volti più amati della nuova scena pop italiana, è arrivato per la prima volta al Giffoni Film Festival come ospite speciale di Comix 2026, il diario cult che quest’anno si rinnova con un vodcast integrato e nuove sorprese interattive.

Alex Wyse ospite al Giffoni per Comix 2026

Nel corso del suo incontro con i ragazzi del Giffoni Village, tra battute, aneddoti e dediche, Alex non si è tirato indietro e ha lanciato anche un piccolo spoiler sentimentale: “Sì, forse c’è qualcuno che mi fa venire un po’ di… Batticuore”.

Batticuore è infatti anche il titolo del suo ultimo singolo, scritto insieme a Francesco Facchinetti e Matteo Ieva, già entrato in rotazione nelle playlist estive e diventato un vero tormentone. E chissà se dietro il testo si nasconde davvero una nuova musa ispiratrice.

Tra fan e dichiarazioni inedite. Intervista ad Alex wyse da giffoni 2025

Dopo il talk, l’appuntamento con i fan si è spostato allo stand Comix per un Meet&Greet, firmacopie e selfie a non finire. Un bagno di folla e d’affetto che conferma il suo ruolo di idolo della Gen Z: spontaneo, diretto, sognatore.

Nell’intervista esclusiva rilasciata ad Angelo Cattivelli per All Music Italia, Alex ci ha parlato del suo rapporto con i messaggi privati, soprattutto quelli in cui viene criticato per i suoi look. E non solo: tra una risata e una riflessione, ha ammesso che sì, nella sua vita potrebbe esserci un nuovo amore.