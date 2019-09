Mancano pochi giorni all’uscita dell’album di debutto di Aiello Ex Voto. Un album composto da 8 tracce più un outro che vede anche un featuring con Tormento e che rappresenta una delle novità più attese dell’autunno 2019 (Qui il nostro articolo con copertina e tracklist).

L’album di Aiello Ex Voto si caratterizza per una produzione libera, creata senza seguire un criterio predefinito, ma questa sensazione di spensieratezza creativa la si avverte soprattutto nei testi, dove trovano spazio diversi temi, trattati spesso in modo inedito.

Una ricerca lessicale a volte forte ed evidente, mentre a tratti le parole scorrono dirette senza una metrica precisa, che lasciano spazio a immagini anche particolarmente vivide.

Ex Voto rappresenta per Aiello un punto di arrivo dopo il successo di Arsenico, che ha recentemente ottenuto il disco d’oro (Qui il nostro articolo), ma soprattutto un punto di partenza verso nuovi traguardi e una forma di cantautorato inedita.

Il successo live testimoniato dai sold out delle date di Milano e Roma (Ne abbiamo parlato Qui) realizzati a poche ore dall’uscita dei biglietti sono la conferma di un percorso che finalmente ha trovato la sua strada.

AIELLO EX VOTO – VIDEOINTERVISTA

Abbiamo incontrato Aiello a Milano a qualche giorno dal lancio di Ex Voto. Ecco la nostra videointervista.

LA MIA ULTIMA STORIA – VIDEOCLIP

Oltre che dal singolo disco d’oro Arsenico, Ex Voto è stato anticipato anche da La Mia Ultima Storia, brano accompagnato da un videoclip diretto dal regista Attilio Cusani.

“La mia ultima storia è una canzone fatta di rabbia ma buona, di momenti persi, di ciò che la vita mi deve e ciò che mi devo io. C’è malinconia sì ma si mischia con l’entusiasmo del ricercarsi, ritrovarsi e ricostruirsi. É un brano fatto al 70% d’amore, il resto è bisogno di correre”.

“Chiudo gli occhi e mi rivedo in treno, a giugno, di ritorno da Milano. La Mia Ultima Storia doveva essere raccontata in un video, e io non volevo il solito racconto d’amore, volevo qualcosa di iconico. Ebbi come un lampo, iniziai a fantasticare, scrissi un primo soggetto in pochi minuti. Scattai una foto nella mia mente, e la conservai gelosamente per giorni. A luglio ho incontrato Attilio Cusani e a quattro mani abbiamo continuato a fantasticare e scrivere. Con orgoglio e gratitudine posso dire che insieme abbiamo realizzato qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Parlo di poesia, di bellezza, di originalità. La Mia Ultima Storia meritava un racconto così.”

Foto di Pasquale Autorino