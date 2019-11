Sanremo 2020: Il Festival di tutti o dei “Soliti noti” ?

Festival di Sanremo 2020 big o Festival di Sanremo 2020 Campioni che dir si voglia.

Da diverse settimane iniziano a circolare in rete, come ogni anno, le prime possibili liste dei Campioni che potrebbero salire sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020.

E come ogni anno sbilanciarsi quando mancano ancora due mesi all’annuncio dei cantanti in gara, che vi ricordiamo saranno comunicati il 6 gennaio in una speciale puntata de I Soliti Ignoti, è un po’ come fare cinquina al lotto anche se poi qualche nome che circola si dimostra sempre azzeccato.

E così alla alla fine mi sono deciso anche io a fare la mia bella lista… questa volta niente Carlo Conti che mi appare in sogno per spoilerare (vedi editoriali tra il 2015 e il 2017), e niente Claudio Baglioni che non so perché mi risultava più facile anticipare.

No, quest’anno c’è Amadeus che ha già sottolineato che si prenderà la briga personalmente di invitare alcuni artisti e ascolterà tutti i brani mandati dagli artisti, senza esclusioni a priori.

Qualche considerazione sull’era Amadeus

Diciamolo, Amadeus e la sua gestione dei big risultano un’incognita per molti di noi.

Lo slogan lanciato fin da subito con grande entusiasmo dal presentatore per questo Festival è stato “Sanremo è di tutti“.

E la sua linea di condotta si poteva riassumere nella volontà di creare un cast variegato che includesse nomi che spopolano nelle classifiche e nei live ma anche nomi che del Festival necessitano per rilanciarsi o per avere la prima, grande, occasione.

Solo che l’entusiasmo iniziale è stato sostituito a quanto pare dall’ansia da prestazione e Amadeus rischia di diventare come quello che compra tutti i costosi pacchetti di cioccolata di marca sperando di, per probabilità, trovare il biglietto d’oro.

Alla fine non è un mistero che Amadeus sia stato scelto in extremis, ai primi di agosto, poco prima che i vertici Rai andassero in vacanza.

Tutta questa indecisione fa capire che non tutti lo volessero alla guida del Festival.

Ad oggi non è detto, anzi è improbabile, che ci sia un Amadeus Bis e per questo il presentatore, per quel che ci risulta, sta cercando di comporre un cast con nomi quanto più importanti in modo da lasciare “un’eredità” (e un ricordo) importante.

Quindi se il sottoscritto fino ad oggi riponeva molte speranza nel Direttore artistico di Sanremo 2020, ora le cose sono cambiate.

Ho paura che se un nome considerato non abbastanza forte e cool per il Festival (un po’ come il “Michele Bravi” dell’era Conti) dovesse arrivare con una bella canzone, Amadeus non avrà il coraggio di rischiare.

Il presentatore è lì “solo” e con troppe pressioni da ogni angolo. Si vocifera persino che i vertici Rai vogliano un Festival ricco di duetti che, è noto, raramente funzionano poi sul mercato discografico.

Ecco ad Amadeus consiglio di ascoltare le canzoni e non solo i nomi. Rischiare, con intelligenza, paga.

Gli ascolti sono importanti, inutile negarlo, ma di Baudo ci ricordiamo perché ha lanciato Pausini, Giorgia, Grignani, Consoli etc… di Conti come quello che ha creduto contro ogni pronostico in Bravi, in Ermal Meta e ridato luce a Paola Turci, di Baglioni per Achille Lauro e Lo Stato sociale.. al contrario della gestione di Morandi, si ricorda poco o niente…

Medita Amadeus, medita sono le canzoni che rimangono e gli artisti che si lanciano o rilanciano che fanno la differenza in una conduzione.

Fatta questa premessa veniamo a i nomi…

FESTIVAL DI SANREMO 2020 CHI SARANNO I CAMPIONI in gara?

Mancano ancora due mesi all’annuncio, il Direttore artistico è nel pieno degli ascolti e degli incontri quindi inutile tornare a ribadirvi che nessuno ha la lista dei 20 (ma potrebbero diventare 22, e secondo noi lo diventeranno) campioni del Festival di Sanremo 2020.

Si può comunque iniziare a parlarne visto che qualche nome circola insistentemente tra gli addetti ai lavori e altri ancora stanno lanciando nuovi singoli proprio in questo periodo in modo da attirare l’attenzione su di sé.

Sappiate che sono più di 150 gli artisti che presenteranno un pezzo e tra loro sono tanti quelli che cercano un rilancio discografico. Per esempio:

Massimo Di Cataldo, Silvia Salemi, Lisa, Paolo Vallesi, Luca Dirisio, Ivana Spagna, Marco Carta, L’Aura, Giovanni Caccamo, Simona Molinari, Lorenzo Fragola, Antonio Maggio, Deborah Iurato, Pierdavide Carone, Alessio Bernabei, Nomadi, Sergio Sylvestre ma anche coppie inedite come quella formata da Silvia Mezzanotte con Dionne Warwick o da Ami Stewart con i Dear Jack.

Citarli tutti sarebbe impossibile qui tutto dipende dalla canzone e dal coraggio del Direttore Artistico

Possiamo però dirvi chi non ci sarà di sicuro.

Niente Ermal Meta per esempio, toglietelo da ogni possibili lista.

Certo la Rai lo avrebbe voluto ma il cantautore ha preso parte, in modi diversi, alle ultime quattro edizioni di Sanremo ed ora ha voglia di continuare il suo percorso staccandosi un po’ dalla kermesse.

Non ci sarà neanche Syria nonostante le anticipazioni trapelate su settimanali e siti la dessero per certa.

L’artista ha comunicato sui suoi social che non presenterà in gara nessun brano essendo al momento concentrata sul suo spettacolo teatrale dedicato a Gabriella Ferri.

Veniamo a qualche nome suddividendoli per categorie Uomini, donne, Band/Gruppi, Classici…

Uomini

È un dato di fatto che il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso, ha presentato un brano e vorrebbe partecipare a Sanremo 2020.

Diciamolo chiaramente, il suo nome è uno di quelli che potrebbero essere molto utili ad Amadeus visto che Alberto oggi è popolare con un pubblico trasversale.

Certo ci sfugge sempre il motivo a livello di “regolamento” del perché Alberto Urso che con il suo primo disco non ha conquistato nemmeno il disco d’oro sia nei big mentre Thomas, con due dischi d’oro su due album all’attivo, debba gareggiare tra i giovani… ma sembra che a questa “ingiustizia” Amadeus non voglia proprio porre rimedio. Peccato.

Il 2020, a tre anni di distanza dalla prima fortunata partecipazione (quarto posto, disco d’oro per l’album e doppio platino per il singolo) potrebbe segnare il ritorno all’Ariston di Michele Bravi dopo lo stop forzato per le note vicende extra musicali che tutti conosciamo.

Rimanendo in casa Universal Music Italia potrebbe tornare Max Gazzè, artista a cui è difficile dire no visto che al Festival ha portato sempre belle canzoni mentre per la quota “indie” si potrebbe cercare di convincere Brunori Sas, artista sempre più in ascesa che sul palco dell’Ariston potrebbe trovare la popolarità nazional popolare.

Non è da escludere, tutt’altro anzi, che dopo la fine dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso scelga il palco dell’Ariston per tornare sulle scene dopo il discreto riscontro del singolo Non avere paura.

Un altro nome che circola insistentemente e che garantirebbe sicura qualità è quello di Giuliano Palma.

Tra gli artisti che hanno ricevuto un invito c’è la rivelazione dello scorso Festival (insieme al vincitore Mahmood, ovviamente) ovvero Achille Lauro.

Amadeus lo vuole e Lauro sta lavorando al nuovo album. Se uno più uno fa due…

Sembrano altissime poi le quotazioni per il ritorno di Marco Masini in uscita con un disco di duetti nel 2020.

Rimanendo tra i cantautori sembra in ritardo l’uscita del nuovo album di Gianluca Grignani e lanciarlo tra le invasioni musicali natalizie non sarebbe conveniente quindi…

Non è da escludersi inoltre il ritorno di Francesco Renga (che l’anno scorso non ha certamente brillato al Festival) e quello di Fabrizio Moro in veste solista dopo la vittoria di due anni fa al fianco di Ermal Meta.

Il primo nome rap potrebbe essere, e qui rimaniamo in casa Sony, quello di Emis Killa.

Emiliano ha da poco (vedi qui) lasciato il mondo indipendente per approdare ad una major.

Lui oltre ad essere uno dei rapper più bravi in Italia è anche uno di quelli capaci di mettere d’accordo pubblico rap e pubblico mainstream.

Inoltre non dimentichiamo che due anni fa, nel primo Baglioni, Killa è quasi approdato sul palco salvo poi ripensarci all’ultimo.

Altri due possibili rapper arrivano invece dalla Warner. Si tratta di Shade (che ritornerebbe quindi dopo il duetto dello scorso anno con Federica Carta) e Mr. Rain.

Rimanendo sempre in casa Warner, ma spostandoci su altri generi musicali, potrebbero tornare anche Nek (che ha spostato l’uscita della seconda parte del sui disco, inizialmente annunciata per fine anno) e Irama.

Quest’ultimo ha cambiato di recente management e ha voglia di rimettersi in gioco e portare allo step successivo la propria musica. Il palco dell’Ariston potrebbe essere un buon posto per farlo capire ad un amplio pubblico.

Dopo le major passiamo agli indipendenti. La Sugar avrebbe due carte in mano.

La prima è il ritorno di Raphael Gualazzi mentre la seconda sarebbe il debutto al Festival di Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli che è stato lanciato proprio quest’anno grazie ad un duetto con il padre.

Certo metterlo già nei campioni…

Rimanendo nel campo degli indipendenti la BMG punta tutto su Francesco Gabbani. Il cantautore aveva annunciato il suo disco per questo autunno ma, visto il tiepido riscontro del primo singolo, sarebbe pronto a tornare a Sanremo 2020.

La quota rap del Festival potrebbe essere ampliata da un nome storico che è tornato proprio di recente dimostrando di avere ancora appeal sul pubblico e sulle radio, si tratta di Tormento.

Si fanno inoltre i nomi di Mario Biondi (per il soul) e Alex Britti (mondo pop).

Mentre il mondo cosiddetto indie potrebbe trovare spazio grazie ad uno dei cantautori più apprezzati da pubblico e critica degli ultimi anni, Mannarino, e in un artista bistrattato ma geniale, Bugo.

Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, è considerato il grande padre dell’indie italiano.

Addirittura l’autorevole rivista americana, The Guardian, lo inserì nel 2011 tra i grandi della musica italiana mentre nel 2015 Rolling Stone Italia lo definì come “l’inafferrabile rivoluzionario della musica” e lo inserì tra i 100 artisti significativi nel panorama musicale italiano.

Sempre dall’ “indie” si fanno i nomi di Tricarico (che ha sfiorato il palco già lo scorso anno) e Fulminacci, astro nascente del cantautorato italiano e e vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima.

DONNE

Anche qui partiamo con un’artista proveniente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si tratta di Giordana Angi.

Giordana a differenza di Alberto non ha vinto il programma ma ha sicuramente portato a casa risultati discografici più significativi.

Come cantautrice infatti ha ottenuto il disco d’oro per l’album Casa e il singolo omonimo oltre ad aver debuttato al primo posto (prima donna del 2019 a raggiungere questo risultato) con il secondo disco, Voglio essere tua.

Come autrice invece ha firmato quattro brani (tra cui i primi due singoli) per Tiziano Ferro e due per lo stesso Urso.

Sempre da un’edizione di Amici di qualche anno fa proviene uno dei nomi che circola maggiormente tra gli addetti ai lavori, ovvero Elodie.

Dopo il cambio di stile che l’ha vista spostarsi dal pop melodico a sonorità più R’n’b per lei Sanremo 2020 sarebbe una tappa obbligata.

Ma c’è un altro nome della scuderia Universal Music Italia che le tiene testa nella corsa al Festival… si tratta di Nina Zilli.

Nina che viene da un Sanremo 2018 deludente e che ha lo stesso manager di Tiziano Ferro, che probabilmente sarà ospite a Sanremo 2020 che alla fiera mio padre comprò…

Tra le donne di casa Universal Music Italia che sicuramente si presenteranno ci sono Elettra Lamborghini, Dolcenera (la cui data di uscita del nuovo album era stata annunciata per l’autunno) e Federica Carta.

Quest’ultima ha partecipato lo scorso anno in coppia con Shade e la major crede molto nel suo progetto che, come affermato nell’ultima Convention aziendale, sorprenderà.

La Sony Music Italia conta molto sul ritorno al Festival di Giusy Ferreri, regina delle hit estive ma molto debole nelle vendite degli album, e in quello di Chiara Galiazzo.

Incognita Francesca Michielin. Qualcuno mormora che il nuovo disco uscirà a novembre ma non è escluso un tentativo di ritorno al Festival.

Da casa Warner Music Italia è previsto il ritorno di Annalisa dopo il bel podio del 2018. Per lei Sanremo 2020 rappresenterebbe il quinto Festival in nove anni di attività discografica.

Tra le donne indipendenti (discograficamente parlando) è certo un tentativo di Irene Grandi dopo i magri risultati di vendita del suo Best of, e quello di Mietta, artisticamente rinata grazie alle radio e ad un sound fresco e convincente.

Tenterà di approdare al suo terzo Festival per cercare una consacrazione che stenta ad arrivare Bianca Atzei.

BAND/GRUPPI

Dopo il debutto a Sanremo 2018 e diversi singoli, tra cui la hit Pensare male, potrebbero avere buone possibilità i The Kolors.

Hanno spostato alla primavera l’intero tour e sperano di entrare nel cast anche Francesco Sarcina con Le Vibrazioni.

Dopo il successo de Lo Stato Sociale la band “indie” sui cui puntare quest’anno potrebbe essere invece quella dei Canova.

Ed infine c’è l’incognita Modà. Kekko Silvestre, leader della band ha assolutamente smentito questo ritorno durante la conferenza stampa del lancio dell’ultimo disco.

L’album però non sta andando bene come ci si aspettava e un pezzo, possiamo affermarlo con certezza, è stato tenuto fuori dalla tracklist del disco.

CLASSIC

Mancano fino ad ora dei nomi cosiddetti classici, ovvero quelli cari al pubblico più adulto che segue Rai 1, indispensabili per la kermesse.

Il colpaccio potrebbe essere quello della coppia per eccellenza della musica italiana, ovvero Al Bano & Romina.

I due sono apparsi spesso in televisione insieme ma dalla gara del Festival di Sanremo mancano dal 1991 (non contiamo l’ospitata del 2015).

Ha tutta l’intenzione di tornare a Sanremo quest’anno Rita Pavone.

Si parla poi di possibili duetti che potrebbero coinvolgere artisti come Toto Cutugno, i Ricchi e Poveri, Fausto Leali.

Marcella Bella vorrebbe tornare da solista, ma c’è chi dice che sarebbe felice anche di tornare sul palco con la sua “allieva” ad Ora o mai più, Silvia Salemi.

Che dire, contando solo quelli sottolineati, ovvero quelli su cui abbiamo più vibrazioni positive, per questo Sanremo 2020 si arriva nel nostro articolo a 45 nomi lo sappiamo… Ma del resto vi assicuriamo che in questo momento ne abbiamo in mano meno noi che Amadeus stesso.