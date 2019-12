In Copertina

Gli album migliori del 2019 (e le canzoni) secondo la redazione di All Music Italia

La redazione di AMI ha scelto singolarmente cinque dischi e dieci canzoni italiane da portare con sé dall'anno che sta per concludersi.

"Contro Festival", sarà Barbara D'Urso a condurre il Sanremo di casa Mediaset?

Le indiscrezioni lanciate da un noto settimanale darebbero la conduttrice al lavoro su una kermesse musicale. Due i precedenti in casa Mediaset.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.6

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

L'Anno che verrà 2019 ecco il cast del Capodanno di Rai 1

Da Arisa a Benji & Fede, da Marco Masini ad Alberto Urso passando per Al Bano & Romina. Ecco chi ci terrà compagnia su Rai 1 nell'ultima notte dell'anno.

Tommaso Paradiso: annunciato l'arrivo del nuovo singolo “I Nostri Anni”

E' stato annunciato sui social l'imminente arrivo del nuovo singolo Tommaso Paradiso I Nostri Anni che anticipa il nuovo album e il tour in partenza a ottobre.

Thomas dopo l'esperienza a Sanremo Giovani annuncia il nuovo album

In arrivo il terzo progetto discografico per il giovane artista che con i precedenti dischi ha portato a casa ben due dischi d'oro.

Capodanno 2020 concerti: la guida città per città per un ultimo dell'anno in musica (articolo in aggiornamento)

Ecco quali artisti e dove potete ascoltarli nell'ultima notte dell'anno.

Sanremo Giovani 2019: resoconto della conferenza stampa e videointervista ad Amadeus

Le dichiarazioni di Amadeus, del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del Direttore di Raiuno Teresa De Santis e del vicedirettore Claudio Fasulo su Sanremo Giovani 2019. .

J-Ax: arriva a gennaio l'album ReAle. Tra i duetti anche Ermal Meta e Il Cile

Sedici brani inediti a cui si aggiungono i singoli "Tutto tua madre" e "Ostia Lido".

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Cecilia Quadrenni: “Esco Nuda? Nasce in seguito ad un incubo ricorrente...”

Intervista di presentazione di "Esco Nuda", il nuovo singolo della cantautrice senese Cecilia Quadrenni. Un inno al coraggio di essere se stessi.

Sanremo Giovani 2019: le videointerviste alle 8 nuove proposte di Sanremo 2020

Giovedì 19 dicembre con la messa in onda di Sanremo Giovani 2019 sono stati definitivamente scelte le otto nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Videointervista a Galeffi. La fine di un amore secondo una nuova concezione

I singoli "Cercasi Amore" e "America" hanno mostrato un nuovo lato di Galeffi. Ecco la videointervista nella quale il cantautore spiega la direzione che sta prendendo la sua musica.

Videointervista a Mael: “Riesco a essere me stessa quando canto in inglese, ma...”

Videointervista di presentazione di "Happy As You Want", il nuovo singolo della cantautrice Mael, terzo estratto dall'Ep d'esordio "People know", uscito a ottobre.

Videointervista a Emanuele Bianco: “La semplicità non è un fattore negativo..."

Videointervista di presentazione di "Sotto la Torre Eiffel", singolo di Emanuele Bianco che arriva a poco meno di due mesi da "Tu Sei", "Buona Fortuna" e "Cara Sofia".

Intervista a Ludwig: “Il primo featuring? Non dovrete aspettare ancora molto!”

"Dopo Mezzanotte" è il nuovo singolo di Ludwig, che arriva dopo l'ottimo riscontro di "Domani Ci Passa", brano che ha ottenuto il disco d'oro. .

Sanremo 2020... meno una settimana all'annuncio dei big. Ecco la nostra ultima previsione, ospiti compresi.

Sanremo 2020 Big. Ormai ci siamo quasi, tra una settimana esatta verranno annunciati in una puntata speciale de I Soliti Ignoti in onda nella prima serata di Rai 1 i 22 big del Festival di Sanremo.Gli artisti in gara sono stati scelti dal direttore artistico e presentatore della 70esima, Amadeus, il quale si è trovato...

Gianni Morandi aggiunge quattro nuovo appuntamenti ai live "Stasera gioco in casa"

Dall'inizio del tour, e fino a stasera, l'artista ha fatto sold out in ogni singola data.

Classifiche di vendita FIMI settimana 52: l'ultima chart dell'anno è di Tiziano Ferro, tha supreme e Pink Floyd

I tre album più venduti nella settimana più proficua dell'anno sono Ferro, Mina Fossati e tha Supreme.

Emis Killa il meglio delle sue provocazioni su Twitter, critici musicali compresi

Ironia, sagacia e provocazione sono le caratteristiche del rapper sui social. Ecco alcune delle migliori "blastate" dell'anno.

Notte della Taranta 2020: un viaggio lungo la penisola per un Capodanno a ritmo di pizzica

La Notte della Taranta 2020 scalda i motori con due eventi a Modena e Gallipoli, per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020 a suon di... pizzica.

Shapiro e Vandelli: dopo il successo dello scorso anno, nel 2020 un nuovo tour teatrale

Dopo l'ottimo riscontro dell'album "Love and Peace" e la relativa tournée, nel 2020 Shel Shapiro e Maurizio Vandelli torneranno dal vivo perun tour teatrale.

Junior Cally: dopo l'autobiografia... nel 2020 due date esclusive

Junior Cally, dopo un 2019 contraddistinto dall'uscita dell'album "Ricercato" e dell'autobiografia "Il principe - è meglio essere temuto che amato", ha annunciato due date esclusive per il 2020.

Giò Sada ora Gulliver lancerà a febbraio l'album "Terranova"

Ha lanciato il nuovo singolo "Se non sono necessario".

Gianna Nannini: il nuovo singolo è "Motivo" con il featuring di Coez

Gianna Nannini lancia un nuovo brano dall'ultimo disco di inediti La differenza e sceglie la prima canzone che ha scritto per l'album.

Jesto abbraccia definitivamente l'eredita musicale del padre con "Indiejesto"

L'artista abbandona definitivamente il rap per abbracciare nuovi mondi sonori.

Biagio Antonacci sarà di casa al Teatro Carcano di Milano con i live 2020

Il cantautore diventa resident nel famoso teatro Milanese. Biglietti in vendita dal 27 dicembre .

Classifica Radio Earone Settimana 52: calma piatta sul podio. Alessandra Amoroso è la più alta new entry. Boomdabash da record

L'Amoroso a undici anni di distanza dall'esordio conquista quelle radio che allora snobbarono il suo singolo d'esordio.

Alfa è un successo anche live. Il concerto si sposta dai Magazzini Generali al Fabrique

Successo per il giovane artista che, in meno di 48 colleziona il sold out e sposta la data di Milano in una location più grande.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita tra il 2019 e il 2020

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 20 dicembre

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Sette canta la sofferenza per una storia finita nel brano "Solo"

La Municipàl si prepara ad un 2020 scoppiettante con "Per resistere alle mode" e un nuovo tour

Bale racconta di un amore a tempo nel singolo "Roma"

Inigo nel nuovo singolo, "Lucio" racconta gli ultimi romantici che ascoltavano Battisti prima di Spotify

Le Ore: dopo “Radio Maria” fuori “Oh Madonna!”, omaggio alla donna più nominata dalla storia

Valentina Tioli lancia il suo album d'esordio Christmas Revolution

Classifiche di vendita FIMI settimana 52: l'ultima chart dell'anno è di Tiziano Ferro, tha supreme e Pink Floyd

Classifica Radio Earone Settimana 52: calma piatta sul podio. Alessandra Amoroso è la più alta new entry. Boomdabash da record

Certificazioni FIMI settimana #51: Natale boom!!! Due dischi certificati per Ultimo, Tiziano Ferro Platino in 3 settimane e...

Classifiche di vendita FIMI settimana 51: Tiziano Ferro torna primo. Ultimo in vetta nei singoli

Classifica Radio Earone Settimana 51: Coldplay ancora in vetta. Sale Tiziano Ferro

Classifica Spotify settimana #50: continua il predominio di tha Supreme

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Matteo Faustini Intervista Aspettando Sanremo 2020

Marco Sentieri Intervista Aspettando Sanremo 2020

Fadi Intervista Sanremo Giovani 2019

Leo Gassmann Intervista Sanremo Giovani 2019

Eugenio in Via di Gioia Intervista Sanremo Giovani 2019

Fasma Intervista Sanremo Giovani 2019

Tecla Insolia Intervista Sanremo Giovani

Marco Sentieri Intervista Sanremo Giovani 2019

La Sierra Intervista X Factor 2019

Booda Intervista X Factor 2019

Sofia Tornambene X Factor 2019

Booda Intervista Finale X Factor 2019