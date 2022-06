Hit Parade, i debutti su Spotify del 17 giugno: bene il ritorno di Baby Gang. Non convincono i tormentoni estivi, Måneskin e Anna

Hit parade settimana 24… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 17 giugno su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme…

Partiamo subito da singoli brani prima di passare ai dischi.

Hit parade settimana 24

Tra i nuovi tormentoni dell’estate il debutto più alto è quello del trio formato da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo. La loro Caramello occupa la pozione numero #23 con 170.173. Solo una posizione più in basso, alla #24, troviamo il nuovo singolo di Rkomi, Ossa rotte con 165.628 stream.

Posizione numero #63 per Extasi di Fred De Palma con 109.801 stream, alla #65 Ariete che con Tutto (con te) colleziona 105.129 ascolti, Ubriaco di te di Dargen D’Amico alla #86 (88.056 stream).

Deludente il debutto della cover di Elvis Presley by Måneskin. If i can dream si ferma infatti alla #145 con 61.974 ascolti. Ancora peggio il nuovo singolo di Baby K con Mika, Bolero. Per loro, nel giorno di uscita, la posizione numero #185 con 52.373 stream.

Fuori dalla Top 200 i nuovo singoli di Dardust, Deddy, Eman, Giovanni Truppi, Grido, La Rappresentante di lista, Leo Gassmann, Marco Carta e Mondo Marcio.

HIT PARADE GLI ALBUM

Passiamo ai nuovo dischi usciti questa settimana. Quattro quelli che segnaliamo. Buon successo per i brani del disco di Baby Gang, EP2. Tutti e 7 i brani inediti entrano in Top 200 e a loro si aggiunge il singolo già uscito. In totale: un brano sul podio, sei in Top 50 e 8 in Top 100. Eccoli nel dettaglio…

#3 Lei feat. Bené 385.744

#18 Cella 3 186.630

#21 Mentalité 172.125

#42 Carico feat. Bobo 145.746

#45 Mamacita feat. Sacky 143.241

#47 2000 139.175

#67 Combattere feat. Bobo 104.882

A queste si aggiunge, in posizione numero #55, il singolo già uscito con Bobo, Paranoia (127.383 ascolti).

In totale sono 1.404.926 streaming (media a canzone 175.616 ascolti). Un esordio che potrebbe farli entrare in vetta alla classifica degli album più venduti della FIMI venerdì prossimo se non fosse per Albe che, è vero non ha nessun brano presente in Top 200 Spotify, ma va detto che dei sei brani del progetto solo uno è inedito (e ha collezionato poco più di 37.000 ascolti), ma può contare su una serie di appuntamenti instore dove, incontrando il pubblico personalmente potrà vendere svariate copie fisiche del suo progetto d’esordio.

Andando avanti troviamo il nuovo disco di Jake La Furia, caposaldo del rap italiano. Il suo Il ferro del mestiere contiene 11 canzoni, ma solo dieci, compreso il singolo già fuori (L’amore e la violenza), sono riuscite ad entrare in Top 100. Resta fuori Un altro week end.

#34 I soldi e la droga feat. Lazza 152.464

#62 L’amore e la violenza feat. Paky & 8blevrai 110.095

#75 Yeah feat. Emis Killa 98.368

#107 Indiani e Cowboy 75.597

#112 Jumpman 74.646

#113 20 primavere 74.550

#130 La cosa giusta feat. Inoki 68.268

#134 Caramelle da uno sconosciuto 65.626

#140 Trips feat. Noyz Narcos & Yung Snapp 64.050

#152 Senza niente da dire feat. Ana Mena 60.838

Debutto flop purtroppo per Anna, la regina di Bando. Uscita con Lista 47, il suo primo EP composto da 7 brani, di cui due singoli già usciti, Gasolina e 3 di cuori, ottiene scarsi risultati (a parte con il singolo) e solo 2 inediti su 7 in Top 200.

#10 Gasolina 261.692

#56 3 di cuori con Lazza 126.542

#74 Babe feat. Rondodasosa 99.334

#165 Advice feat. MamboLosco 57.079