Fuori dal 17 giugno 2022 la versione dei Måneskin di “If i can dream” di Elvis Presley

Maneskin If I Can Dream testo e traduzione del brano che segna il debutto della rock band italiana nel mondo delle colonne sonore.

Dopo essere stata annunciata lo scorso mese di maggio dal palco dell’Eurovision Song Contest, arriva su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 giugno, la cover del celebre brano di Elvis Presley, If i can dream, fatta dai Maneskin.

Questa canzone uscita nel novembre del 1968 ha una forte importanza nella discografia di Elvis in quanto è la prima canzone a contenuto sociale da lui cantata.

La canzone stazionò nella classifica di Billboard Hot 100 per 13 settimane, raggiungendo la dodicesima posizione, con più di un milione di copie vendute negli Stati Uniti e oltre 1 milione e mezzo nel regno unito.

Ora il brano, nelle versione dei Maneskin, farà parte della colonna sonora del film Elvis, pellicola ovviamente dedicata al grande artista scomparso nel 1977.

Il film, diretto da Baz Luhrmann, uscirà nelle sale statunitensi il 24 giugno 2022 e arriverà in Italia un mese e mezzo dopo.

I MANESKIN IF I CAN DREAM TESTO E TRADUZIONE.

There must be lights burning brighter somewhere

Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land

Where all my brothers walk hand in hand

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

Oh why

There must be peace and understanding sometime

Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear

If I can dream of a warmer sun

Where hope keeps shining on everyone

Tell me why, oh why, oh why won’t that sun appear

We’re lost in a cloud

With too much rain

We’re trapped in a world

That’s troubled with pain

But as long as a man

Has the strength to dream

He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there’s a trembling question

Still I am sure that the answers, answers gonna come somehow

Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeah

And while I can think, while I can talk

While I can stand, while I can walk

While I can dream

Oh, please let my dream

Come true

Right now

Let it come true right now

Oh yeah

TRADUZIONE

Ci devono essere luci che ardono splendendo di più da qualche parte

Ci devono essere uccelli che volano più in alto in un cielo più blu

Se io posso sognare una terra migliore

Dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano

Dimmi perché, perché, perché il mio sogno non può diventare realtà

Oh perché?

Ci deve essere pace e comprensione a volte

Forti ali di speranza che soffino via il dubbio e la paura

Se io posso sognare un sole più caldo

Dove la speranza continua a risplendere su tutti

Dimmi perché, perché, perché il sole non apparirà?

Siamo persi in una nuvola con troppa pioggia

Siamo intrappolati in un mondo

Turbato dal dolore

Ma finché un uomo

Ha la forza di sognare

Può liberare la sua anima e volare

Nel profondo dal mio cuore c’é una domanda che freme

Sono ancora sicuro che la risposta, la risposta arriverà in qualche modo

Là fuori nel buio, c’é una candela che ci chiama

E finchè posso pensare, finchè posso parlare

Finché posso stare in piedi, finchè posso camminare

Finché posso sognare, ti prego lascia che il mio sogno

Diventi realtà

Proprio adesso

Lascia che diventi realtà proprio adesso…