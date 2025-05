Eurovision Song Contest 2025: la scaletta della Finale e il momento in cui si esibirà Lucio Corsi

Eurovision 2025, la scaletta della Finale e quando si esibirà Lucio Corsi.

È tutto pronto per la Finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea (Svizzera) per la serata di sabato 17 maggio.

I canali ufficiali dell’EBU (European Broadcasting Union) hanno reso noto l’ordine di uscita in cui si esibiranno le 26 nazioni all’ultimo atto della competizione: i 20 paesi qualificati, i 5 “Big Five” e la nazione ospitante.

Dopo la modifica introdotta lo scorso anno, il vincitore sarà deciso al 49,3% dalle giurie nazionali di esperti – che hanno già votato durante le prove generali a porte chiuse di ieri sera – e al 50,7% dal televoto. Il pubblico ha un peso maggiore rispetto alle giurie grazie all’aggiunta di un quantitativo di punti dato dalla presenza del neo pubblico del Resto del Mondo.

Lucio Corsi, il nostro rappresentante con il brano Volevo essere un duro, salirà sul palco alla quattordicesima posizione. Come per le due semifinali, la conduzione verrà affidata a Gabriele Corsi e Big Mama, che ci danno appuntamento a questa sera su Rai 1 alle 20:15 con l’anteprima e alle 20:40 con lo show.

