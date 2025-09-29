29 Settembre 2025
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
29 Settembre 2025

Warner Music Italy e Honiro: nasce un nuovo accordo tramite ADA Music Italy

Nuovo accordo per la label romana che ha lanciato Ultimo, Gemitaiz e Briga

DISCOGRAFIA di All Music Italia
Warner Music Italy e Honiro siglano un accordo di distribuzione con ADA Music Italy
Condividi su:

Warner Music Italy, attraverso la propria divisione ADA Music Italy, ormai vicina all’annuncio della nuova guida,  ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Honiro, label indipendente che negli ultimi quindici anni ha contribuito a scrivere alcune pagine importanti dell’urban italiano.

Honiro, da etichetta indipendente a fucina di talenti

Fondata a Roma nel 2009 da Jacopo Lavecchia, Honiro ha fatto emergere artisti che oggi occupano le prime file del mercato discografico italiano. Da Gemitaiz a MadMan, da Briga a Vegas Jones, fino a lowlow, Shiva, Mostro, Il Tre e Ultimo, la label ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del rap e dell’urban nel nostro Paese, aprendo la strada a una nuova generazione di voci.

L’accordo con ADA Music Italy

Con questa nuova collaborazione, il repertorio e le future pubblicazioni di Honiro saranno distribuite da ADA Music Italy, divisione di Warner Music Italy specializzata nel supporto a etichette indipendenti e progetti d’autore. Una scelta che permetterà al catalogo Honiro di beneficiare della rete internazionale di distribuzione e promozione del gruppo Warner, mantenendo al tempo stesso la propria identità.

Le parole di Jacopo Lavecchia

Sono entusiasta di iniziare una nuova collaborazione con ADA/Warner Music per sviluppare una sinergia sui nostri progetti futuri e sulla valorizzazione del nostro catalogo” racconta Jacopo Lavecchia. «In un mercato in costante cambiamento, Honiro resta focalizzata su quello che sa fare meglio: scoprire talenti, raccontarli con credibilità e metterli nella condizione di emergere e costruire carriere solide. L’indipendenza è la nostra natura, e il motore con cui continuiamo tutt’oggi a guardare avanti“.

Il commento di Pico Cibelli

Alle sue parole fanno eco quelle di Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy: “Siamo felici di annunciare questa nuova collaborazione con Honiro, una realtà che ha dimostrato negli anni un’eccezionale capacità di scoprire e far crescere talenti, costruendo un catalogo prestigioso e ricco di storie di successo. Insieme puntiamo a sviluppare nuovi progetti, valorizzare ulteriormente il loro repertorio e creare opportunità che possano rafforzare e far evolvere le carriere degli artisti. È un piacere poter mettere a fattor comune competenze, visioni e strategie con una label indipendente così radicata e autorevole come Honiro“.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 3

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
amici 25: pagelle, resoconto e ospiti della prima puntata 4

Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre
Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025 5

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Michele Ballo Amici 25 7

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25
Opi Amici 25 8

Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l'artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola
Mya De Angelis durante le Audizioni di X Factor 2025 canta Fiori rosa fiori di pesco e racconta la sua versione dell’esibizione dopo le polemiche 9

X Factor 2025, Audizioni: Mya De Angelis racconta la sua versione dell’esibizione
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.