Warner Music Italy e Honiro: nasce un nuovo accordo tramite ADA Music Italy

Warner Music Italy, attraverso la propria divisione ADA Music Italy, ormai vicina all’annuncio della nuova guida, ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Honiro, label indipendente che negli ultimi quindici anni ha contribuito a scrivere alcune pagine importanti dell’urban italiano.

Honiro, da etichetta indipendente a fucina di talenti

Fondata a Roma nel 2009 da Jacopo Lavecchia, Honiro ha fatto emergere artisti che oggi occupano le prime file del mercato discografico italiano. Da Gemitaiz a MadMan, da Briga a Vegas Jones, fino a lowlow, Shiva, Mostro, Il Tre e Ultimo, la label ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del rap e dell’urban nel nostro Paese, aprendo la strada a una nuova generazione di voci.

L’accordo con ADA Music Italy

Con questa nuova collaborazione, il repertorio e le future pubblicazioni di Honiro saranno distribuite da ADA Music Italy, divisione di Warner Music Italy specializzata nel supporto a etichette indipendenti e progetti d’autore. Una scelta che permetterà al catalogo Honiro di beneficiare della rete internazionale di distribuzione e promozione del gruppo Warner, mantenendo al tempo stesso la propria identità.

Le parole di Jacopo Lavecchia

“Sono entusiasta di iniziare una nuova collaborazione con ADA/Warner Music per sviluppare una sinergia sui nostri progetti futuri e sulla valorizzazione del nostro catalogo” racconta Jacopo Lavecchia. «“In un mercato in costante cambiamento, Honiro resta focalizzata su quello che sa fare meglio: scoprire talenti, raccontarli con credibilità e metterli nella condizione di emergere e costruire carriere solide. L’indipendenza è la nostra natura, e il motore con cui continuiamo tutt’oggi a guardare avanti“.

Il commento di Pico Cibelli

Alle sue parole fanno eco quelle di Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy: “Siamo felici di annunciare questa nuova collaborazione con Honiro, una realtà che ha dimostrato negli anni un’eccezionale capacità di scoprire e far crescere talenti, costruendo un catalogo prestigioso e ricco di storie di successo. Insieme puntiamo a sviluppare nuovi progetti, valorizzare ulteriormente il loro repertorio e creare opportunità che possano rafforzare e far evolvere le carriere degli artisti. È un piacere poter mettere a fattor comune competenze, visioni e strategie con una label indipendente così radicata e autorevole come Honiro“.