TikTok raggiunge 23,9 milioni di utenti in Italia

18 Settembre 2025
TikTok continua a crescere in Italia e in Europa, e i numeri diffusi dalla piattaforma lo confermano: 23,9 milioni di utenti nel nostro Paese e oltre 200 milioni nel continente.

Insomma, non più solo social di intrattenimento, ma una sorta di ecosistema che può dare vita a tendenze (ma anche a frustrazioni), consumi e persino acquisti, grazie all’arrivo del TikTok Shop.

Sport e intrattenimento: non solo spettatori

Lo sport è tra le passioni dominanti: gli utenti di TikTok praticano attività fisica più dei non utenti (43% contro 34%). Nel calcio, l’81% segue la Serie A, mentre il 47% dichiara interesse per il tennis, con un 21% che segue anche l’ATP Tour. Ma qui non si resta solo a guardare: i contenuti diventano spinta per allenarsi, tifare, comprare merchandising. Un caso? La Federazione Italiana Tennis e Padel (@fitp), che ha costruito una community con un linguaggio leggero e irriverente.

Nell’intrattenimento i numeri sono altrettanto chiari: il 66% degli utenti è interessato al cinema (contro il 59% dei non utenti) e il 65% alla musica (contro il 57%). Comedy, thriller, azione e persino true crime sono tra i generi preferiti, mentre il 21% segue reality show, più del doppio rispetto ai non utenti. Dal grande schermo ai social, ogni passione trova eco e nuovi spazi di engagement: dai David di Donatello fino ai creator emergenti come Giulia Calvani.

Beauty e tech: inclusività e pionieri digitali

Il beauty è uno dei linguaggi più forti: il 34% degli utenti è interessato a beauty e cosmetici (contro il 22% dei non utenti). La skincare appassiona quasi 7 utenti su 10 e si riflette negli acquisti: il 43% ha comprato creme idratanti nell’ultimo mese, il 30% make-up e il 20% prodotti per la cura personale. Un settore che TikTok contribuisce a rendere più inclusivo e partecipativo, dove tutorial e shopping sono due facce della stessa medaglia.

Non manca il tech: il 52% degli utenti di TikTok dichiara interesse (contro il 42% dei non utenti) e il 13% acquista dispositivi elettronici appena usciti, quasi il doppio rispetto ai non utenti. In cima alle preferenze cuffie e smart TV. Un esempio? Il profilo @motorolaita, che alterna meme e campagne adv, trasformando la community in un pubblico fidelizzato.

TikTok Shop: la nuova frontiera

Da marzo 2025 in Italia è arrivato TikTok Shop, il marketplace interno all’app: oltre 8.000 venditori italiani già attivi e categorie che spaziano da moda a beauty, elettronica e arredamento. Realtà come Label Rose (accessori moda), Just in Case (accessori tech) e MadeinC (gioielli artigianali) hanno già colto l’occasione, ampliando business e visibilità grazie alla community.

TikTok non è più solo luogo di ispirazione, ma un driver di crescita per creator, publisher e brand. Soluzioni come le pagine di ricerca dedicate ai grandi eventi di sport e spettacolo, o i programmi di formazione come SOAR in collaborazione con Talent Garden, testimoniano l’investimento costante nella crescita di PMI e artigiani.

