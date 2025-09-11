Sugar Music rafforza il team tra nuovi ingressi e promozioni interne

Sugar annuncia nuovi ingressi e promozioni all’interno del Gruppo, quelle di Gianluigi Peccerillo e Lorena Lombardi, per andare a rafforzare la struttura aziendale per affrontare al meglio le trasformazioni del mercato musicale.

SUGAR: NUOVI INGRESSI E PROMOZIONI NEL GRUPPO

L’etichetta indipendente ha comunicato l’arrivo di due figure chiave e la promozione di tre risorse interne.

Gianluigi Peccerillo entra in Sugar come Head of A&R di Sugar Music. Dopo la lunga esperienza in peermusic Italy, dove ha lavorato sul lancio e lo sviluppo di artisti come La Niña, Golden Years, BLUEM, Ginevra e ceneri, Peccerillo porterà in Sugar un bagaglio che unisce scouting e valorizzazione del repertorio editoriale e discografico. Risponderà direttamente a Filippo Sugar, CEO e Presidente del Gruppo.

Lorena Lombardi torna in Italia dopo quasi vent’anni a Parigi, dove ha maturato esperienze in Atmosphériques, Barclay/Universal e Universal Music Publishing France. Laureata alla Sorbonne Nouvelle, sarà Head of Music Licensing con focus sul mercato francese e sviluppo internazionale. Risponderà a Elisabetta Biganzoli, Managing Director di Sugar Music Publishing.

Accanto ai nuovi ingressi, arrivano anche le promozioni di tre figure già interne al gruppo:

Alessandro Cecconato – Head of Marketing & Communication per Sugar Music e CAM Sugar

– Head of Marketing & Communication per Sugar Music e CAM Sugar Alessia Porcari – Head of International Development & Label Operations per Sugar Music

– Head of International Development & Label Operations per Sugar Music Samantha Nocera – Head of Promotion per Sugar Music

Filippo Sugar ha commentato:

“La nostra squadra si allarga, ma soprattutto si arricchisce di professionisti di assoluto valore. Siamo orgogliosi tanto di questi inserimenti quanto della crescita delle risorse interne: testimoniano la portata dei nostri obiettivi, così come la rinnovata attrattiva che il Gruppo Sugar esercita sulle migliori figure professionali del settore. Vogliamo rendere tangibile la volontà, che da sempre ci ha caratterizzato, di mettere la musica al centro.”

La società ha inoltre voluto ringraziare Fabio Rinaldi per il contributo e il lavoro svolto negli anni.

SUGAR: STORIA E IDENTITÀ DI UN GRUPPO INDIPENDENTE

Fondata a Milano nel 1932 da Ladislao Sugar, Sugar Music ha un roster che spazia dai grandi nomi del passato agli artisti emergenti. Nel corso degli anni ha scoperto e portato al successo Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro, Lucio Corsi e Madame.

È di questo settembre la notizia della firma discografica di Tiziano Ferro, ulteriore conferma della forza e della credibilità del brand.

Oltre a talenti consolidati, Sugar investe su nuove voci come Lorenzza, Prima Stanza a Destra, Tripolare, Vale LP, GIOIA e soap, unendo così radici storiche e sguardo al futuro.