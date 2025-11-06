Spotify Q3 2025: oltre 700 milioni di utenti e utili record nel terzo trimestre

Il terzo trimestre 2025 di Spotify si chiude con numeri da record e una crescita che conferma il peso sempre più centrale della piattaforma nello streaming mondiale. Con oltre 713 milioni di utenti attivi mensili (+11% su base annua) e 281 milioni di abbonati Premium (+12%), il colosso guidato da Daniel Ek supera per la prima volta la soglia dei 700 milioni di utenti complessivi, segnando il ritmo di un settore in continua espansione.

Spotify supera i 700 milioni di utenti: crescita a doppia cifra e utili record

I ricavi totali raggiungono i 4,3 miliardi di euro (+12% anno su anno a valuta costante). Il margine lordo è del 31,6% e il reddito operativo di 582 milioni €. Tutti gli indicatori chiave superano le previsioni: l’azienda ha aggiunto 17 milioni di utenti attivi nel trimestre, generando un Free Cash Flow record da 806 milioni € e una liquidità complessiva che sfiora i 9 miliardi €.

Il risultato è frutto della strategia di Accelerated Execution, che punta a rafforzare l’esperienza utente e la sostenibilità del modello economico. Tra le novità di questo trimestre spicca il lancio dell’audio lossless per gli utenti Premium in oltre 50 mercati. Sono stati implementati anche nuovi strumenti di playlist mixing e messaggistica integrata, oltre all’introduzione di Spotify in ChatGPT, che consente di ricevere raccomandazioni personalizzate direttamente all’interno dell’assistente AI.

Pubblicità, innovazione e partnership strategiche

La crescita è sostenuta anche dal fronte pubblicitario. Grazie ai nuovi accordi DSP con Amazon e Yahoo, Spotify offre ora un accesso programmatico più esteso al proprio inventario audio e video.

Parallelamente, la piattaforma ha raggiunto nuovi traguardi di engagement.

L’album The Life of a Showgirl di Taylor Swift è diventato il più ascoltato in un solo giorno nel 2025.

La funzione Jam ha superato i 100 milioni di ore di ascolto mensili.

Le parole di Daniel Ek

«Il business è in salute. Stiamo lavorando più velocemente che mai e abbiamo tutti gli strumenti necessari – dai prezzi all’innovazione di prodotto, dalle leve operative al rilancio della pubblicità – per sostenere sia la crescita dei ricavi che l’espansione degli utili» ha dichiarato Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify. «L’utente resta al centro: 700 milioni di persone che continuano a tornare sulla piattaforma, con livelli di coinvolgimento ai massimi storici. Stiamo costruendo Spotify con una prospettiva di lungo periodo».

Prospettive per il quarto trimestre

Nel prossimo trimestre, Spotify prevede di raggiungere 745 milioni di utenti attivi e 289 milioni di abbonati Premium, con ricavi stimati a 4,5 miliardi € e un margine lordo in ulteriore aumento al 32,9%. Un outlook che conferma il trend positivo e la solidità del modello, mentre la piattaforma continua a espandersi tra musica, podcast e audiolibri.

Fonte: comunicato ufficiale Spotify Q3 2025 Earnings e presentazione agli azionisti (Spotify Newsroom – Q3 2025 Shareholder Deck)