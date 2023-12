Spotify 2023: brani e artisti più aggiunti nelle playlist e condivisi su Instagram. Guida l’Urban ma Tananai difende il pop italiano

Spotify 2023 dopo averci svelato i brani e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo e ad aver lanciato l’amatissimo Wrapped con cui ogni utente ha potuto conoscere le canzoni che ha riprodotto in loop, in generi musicali più affini e molte altre informazioni, la nota piattaforma ci svela quali sono i brani e gli artisti che gli ascoltatori hanno voluto condividere con gli altri attraverso Instagram.

Partiamo dal mondo delle Playlist, le playlist del resto sono il modo più naturale per ogni utente di raccogliere i brani che più caratterizzano un mood, o anche solo un momento particolare. La canzone che è stata aggiunta a più playlist a livello mondiale è stato il singolo di Miley Cyrus, “Flowers“. In Italia invece si tratta del brano secondo classificato al Festival di Sanremo, “Cenere” di Lazza.

Questa la Top 10 delle canzoni più aggiunte ad una playlist nel mondo.

“Flowers” di Miley Cyrus “I Wanna Be Yours” di Arctic Monkeys “Kill Bill” di SZA “Cruel Summer” di Taylor Swift “Die For You” di The Weeknd “Creepin’” di Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage “Starboy” di Daft Punk, The Weeknd “As It Was” di Harry Styles “Sweater Weather” di The Neighbourhood “Daylight” di David Kushner

Se prendiamo invece di canzoni usate/condivise sui social, o meglio su Instagram, il primato per la canzone italiana spetta a “Il male che mi fai” di Geolier feat. Marracash.

