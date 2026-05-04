The Saifam Group ha annunciato l’ingresso di Gianni Testa nel ruolo di Arts Strategic Project Manager. Testa, già Direttore Artistico di Joseba Label e Presidente di Joseba Publishing, entra nel gruppo per sviluppare nuovi progetti artistici, editoriali e formativi.

L’ingresso di Testa arriva insieme a un nuovo accordo editoriale tra Joseba Label e The Saifam Group, che lavoreranno in co-edizione. Una mossa che mette in dialogo la rete autoriale di Joseba con il catalogo storico Saifam, che conta oltre 58.000 brani di artisti italiani e internazionali, tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Francesco Gabbani e Marco Mengoni.

Joseba Label e The Saifam Group: la nuova co-edizione

L’accordo è di co-edizione: i progetti editoriali sviluppati da Joseba Label entreranno in compartecipazione con The Saifam Group. La partnership va oltre la sola attività discografica e include editoria e formazione – tre piani che, secondo le due aziende, dovrebbero essere accompagnati insieme per ogni artista nuovo che entrerà nel sistema.

È Gianni Testa a spiegare la direzione del proprio ingresso:

“Il mio ingresso in The Saifam Group come Arts Strategic Project Manager nasce da una visione chiara: costruire percorsi, non inseguire occasioni. Lavoreremo per sviluppare progetti con una forte identità artistica, capaci di crescere nel tempo. Accanto alla produzione, daremo sempre più spazio anche alla formazione, con l’obiettivo di creare un sistema capace di accompagnare gli artisti in ogni fase del loro percorso.”

Aggiunge Simone Farina, Presidente di The Saifam Group:

“Lavorare con Gianni è molto stimolante: la sua creatività, unita a una visione concreta dei progetti, porta energia e nuove prospettive a tutto il team. Questa partnership nasce da una forte condivisione di intenti.”

L’accordo tra Joseba Label e The Saifam Group arriva in un momento in cui anche le etichette indipendenti italiane si muovono in direzione di partnership più strutturate, per restare competitive con i publisher internazionali e per non lasciare scoperti gli artisti tra produzione, edizione e formazione.