31 Ottobre 2025
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Nuove sinergie per Pirames International, che annuncia due importanti accordi con Lungomare Srl e Mario Fargetta

Pirames rafforza la sua rete di distribuzione e gestione diritti nel mondo

Federico Montesanto, CEO di Pirames International, in uno scatto di Francesco Prandoni
Pirames International consolida la propria posizione nel panorama discografico italiano e internazionale annunciando due nuovi accordi strategici con Lungomare Srl e con Mario Fargetta, rafforzando ulteriormente la propria rete di distribuzione e gestione dei diritti connessi su scala globale.

Nel 2025, Pirames International celebra i suoi 20 anni di attività. In due decenni, l’azienda è cresciuta fino a diventare una data-driven company globale certificata ISO 27001, capace di unire tecnologia, diritto e creatività. Oggi è l’unico aggregatore digitale italiano con distribuzione worldwide su oltre 200 piattaforme e negozi digitali.

Collabora con oltre 700 etichette nazionali e internazionali, gestisce 2,5 milioni di contenuti audio e più di 950.000 video, curando la monetizzazione su YouTube e i servizi di Content ID, fingerprinting e music library per i social network. Pirames tutela inoltre il copyright, i diritti connessi e le licenze di sincronizzazione, posizionandosi come un riferimento per la gestione professionale del repertorio musicale italiano nel mondo.

Tutti i processi di data management di Pirames sono certificati ISO 27001 dall’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS). Inoltre, Pirames International LLC — la controllata americana del gruppo — è membro della Music Business Association, rappresentando l’Italia in un contesto discografico globale.

Pirames International: nuove sinergie con Lungomare e Mario Fargetta

La società guidata da Federico Montesanto ha siglato un importante accordo con Lungomare Srl, storica etichetta indipendente presieduta dall’Avvocato Vittorio Costa. Il catalogo, che include nomi di rilievo come Angelo Branduardi e Alexia, rappresenta un patrimonio prezioso della musica italiana. L’intesa riguarda la distribuzione digitale e la raccolta dei diritti connessi all’estero (Italia esclusa), un passo che consolida ulteriormente la presenza di Pirames nel mercato globale.

Avv. Vittorio Costa ha commentato così l’accordo:

“Lungomare Srl è lieta di comunicare di aver esteso le proprie relazioni di distribuzione fonografica e di incasso dei diritti connessi nel mondo, con l’esclusione dell’Italia, attraverso l’accordo con Pirames International. Ringraziamo lo staff di Pirames, a partire dal CEO Federico Montesanto, per il lavoro che svolgeranno sul catalogo fonografico della nostra etichetta.”

Doppio accordo con Mario Fargetta

In parallelo, Pirames ha siglato una doppia collaborazione con Mario Fargetta. Il primo accordo, tramite la sua società Ratatan Edizioni Musicali, riguarda la licenza di distribuzione per l’intero catalogo discografico di proprietà, oltre al mandato per la raccolta dei diritti connessi del produttore a livello mondiale. Il secondo, invece, coinvolge direttamente l’artista con un mandato per la gestione e l’incasso dei diritti connessi in qualità di artista interprete esecutore su scala globale (Italia inclusa).

Mario Fargetta ha dichiarato:

“Era da anni che speravo di imbattermi in una realtà come Pirames. Oggi sono entusiasta di questi accordi che permetteranno sia alla mia etichetta Ratatan, che a me come artista, di ottimizzare la presenza in rete e tutelare i nostri cataloghi come mai prima d’ora.”

Federico Montesanto: “Un momento positivo per Pirames”

Federico Montesanto ha commentato:

“È sicuramente un momento positivo per Pirames, dal nuovo ufficio alla rinnovata fase di internazionalizzazione, passando per l’inserimento di nuovi professionisti nel team. Sono orgoglioso di questi nuovi accordi con Lungomare e Fargetta, due realtà di grande prestigio che, pur appartenendo a mondi musicali diversi, rappresentano l’eccellenza italiana. Averli oggi tra i nostri clienti evidenzia ancora di più il ruolo di Pirames come aggregatore italiano e società di data management globale.”

All Music Italia

