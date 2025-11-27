Maya Sound Agency apre la divisione italiana: nasce Maya Sound Italia

La scena discografica italiana aggiunge oggi, 27 novembre, un elemento interessante: nasce Maya Sound Italia, la nuova divisione locale di Maya Sound Agency, realtà che negli ultimi anni ha portato in Italia nomi come J Balvin, Rita Ora, LP e Alvaro Soler.

Un passo che vuole raccontare come il repertorio italiano stia diventando sempre più competitivo anche fuori dai nostri confini.

Maya Sound Italia: perché adesso

Secondo quanto si apprende nella nota stampa negli ultimi anni, il mercato ha iniziato a bussare alla porta di Maya Sound Agency chiedendo di occuparsi sempre più spesso anche di artisti italiani, non solo internazionali. Non una richiesta casuale: è il risultato di anni di lavoro e di fiducia costruita sul campo, che oggi porta alla creazione di una struttura dedicata proprio al nostro mercato.

A dirigere Maya Sound Italia sarà Chandrika Anna Merzari, fondatrice dell’agenzia e professionista con oltre 25 anni di esperienza nella promozione discografica globale. Merzari conosce a fondo il mercato italiano e porterà nel nuovo progetto un approccio maturato su campagne internazionali di alto livello.

Al suo fianco arriva Massimo Recine, una delle figure più riconosciute della promozione italiana grazie ai trent’anni in Wea/Warner Music Italy. La sua presenza dà alla nuova divisione solidità e un legame diretto con il tessuto industriale italiano.

Obiettivi: sviluppo in Italia e apertura verso l’estero

La direzione è chiara: lavorare in profondità sul mercato italiano e, allo stesso tempo, individuare gli artisti local con reale potenziale internazionale. L’idea è diventare un ponte stabile per chi vuole andare oltre i confini, costruendo percorsi concreti di esportazione e non semplici tentativi isolati.

Con l’arrivo di Maya Sound Italia, il mercato discografico si arricchisce di un nuovo attore specializzato nell’intercettare ciò che funziona dentro e fuori dal Paese.