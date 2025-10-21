Mamo Giovenco e Stefano Clessi con la Eclectic Music Group danno vita a Eclectic Publishing House

Mamo Giovenco inaugura una nuova fase del suo percorso professionale entrando ufficialmente nella famiglia Eclectic Music Group di Stefano Clessi.

Dopo gli ultimi anni trascorsi tra la direzione musiclae ad Amici di Maria De Filippi, l’attività di editore musicale (con la sua Mamo Srl gestissce artisti come Nuvola e Rondine, quest’ultimo autore di diversi brani dei cantanti di Amici) e quella di manager per Dennis e i già citati Rondine e Nuvola, Giovenco amplia ora il suo raggio d’azione con una nuova avventura editoriale.

ECLECTIC MUSIC GROUP

Eclectic Music Group Srl, fondata nel 2003 da Stefano Clessi, è una delle principali music company indipendenti italiane, attiva in management, edizioni musicali e produzione discografica.

Negli ultimi anni ha conquistato oltre 250 dischi di platino, lanciando artisti come Blanco e Tananai, oltre ad autori e produttori come Michelangelo, Simonetta e Paolo Antonacci.

La società si articola in tre divisioni — Management, Publishing e Records — e con Eclectic Music Publishing ha firmato otto brani in gara al 75° Festival di Sanremo.

con mamo giovenco Nasce Eclectic Publishing House

I rumors circolavano da settimane, ma la conferma è arrivata direttamente dai profili social di Eclectic Music Group.

È infatti ufficiale la nascita di Eclectic Publishing House Srl, nuova società editoriale fondata da Stefano Clessi e Mamo Giovenco, partecipata da Eclectic Music Publishing Srl (società editoriale della holding Eclectic Music) e da Mamo Srl.

L’annuncio ufficiale recita:

“Mamo Giovenco entra nella famiglia Eclectic Music: nasce Eclectic Publishing House!

Stefano Clessi e Mamo Giovenco fondano Eclectic Publishing House Srl, una nuova società editoriale partecipata da Eclectic Music Publishing Srl (società editoriale della holding Eclectic Music) e da Mamo Srl. La nuova realtà, parte integrante del gruppo Eclectic Music, rafforzerà l’attività della divisione editoriale del gruppo e sarà dedicata allo sviluppo autoriale, con l’obiettivo di diventare un hub centrale per la crescita dei talenti, le sincronizzazioni per cinema e televisione, il repertorio kids e i nuovi modelli di business legati all’editoria musicale. La direzione artistica del nuovo polo sarà affidata a Mamo Giovenco, che entra nel team di Eclectic Music con il ruolo di A&R manager, insieme a Stefano Clessi, già CEO e managing director del gruppo, unendo visioni complementari in un progetto creativo e strategico condiviso.”

Mamo Giovenco: un nuovo capitolo tra editoria e direzione artistica

Con la nascita di Eclectic Publishing House, Mamo Giovenco consolida la sua posizione nel panorama dell’industria musicale italiana.

Tra le prossime sfide, anche la direzione artistica de Lo Zecchino d’Oro, ulteriore testimonianza del suo impegno nel valorizzare la creatività musicale in tutte le sue forme.