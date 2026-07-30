La Gloria, etichetta discografica indipendente costituita come società benefit, ha firmato un accordo di distribuzione con ADA Music Italy per il proprio catalogo, fisico e digitale. L’annuncio arriva da Milano il 29 luglio. ADA è la divisione di Warner Music Group che si occupa di distribuzione e servizi per artisti ed etichette indipendenti, e in Italia è guidata da Renato Tanchis.

Il catalogo che passa nel circuito Warner è quello della musica cristiana contemporanea e della musica religiosa: un settore che in Italia ha una tradizione lunga, un pubblico organizzato per parrocchie e diocesi e nessuna presenza stabile nelle strutture distributive delle major.

I numeri de La Gloria nel 2025

Nel 2025 l’etichetta ha realizzato oltre 230 pubblicazioni e organizzato più di 180 concerti in 19 regioni italiane. Sono cifre da struttura industriale più che da piccola indie: oltre quattro uscite a settimana e una media di tre concerti a settimana per dodici mesi.

Il catalogo unisce due filoni. Da un lato gli artisti di musica cristiana contemporanea, dall’altro gli archivi storici religiosi acquisiti e restaurati dall’etichetta, tra cui Rugginenti/Rusty Records e Pro Civitate Christiana. Sul fronte estero La Gloria gestisce due canali YouTube dedicati al mercato statunitense, ciascuno sopra i 190.000 iscritti.

Chi c’è dietro l’etichetta

Il comunicato indica il 2023 come anno di fondazione. Il progetto era stato presentato nel gennaio 2022 da Francesco Lorenzi, leader dei The Sun, e da Andrea Marco Ricci, oggi Direttore de La Gloria: avvocato, docente di music business, presidente dell’associazione Note Legali e per anni responsabile legale di Garrincha Dischi. Il primo singolo pubblicato dall’etichetta fu proprio dei The Sun, il 14 gennaio 2022.

L’operazione con Warner riprende un lavoro editoriale che ha una genealogia precisa: il catalogo di Gianni Rugginenti, storico editore della musica sacra e liturgica italiana, che La Gloria ha rilevato e rimesso in circolazione.

Cosa dicono le due parti

Ricci lega la scelta a una questione di collocazione di mercato, non di visibilità generica.

“La collaborazione con ADA Music Italy rappresenta una soluzione strategica per dare il giusto collocamento alla musica cristiana contemporanea italiana, genere che dimostra ampia qualità e quantità anche nel nostro Paese”, dichiara il Direttore de La Gloria.

Dalla parte di ADA, Tanchis parla di un genere su cui la divisione non aveva ancora lavorato in Italia.

“Siamo veramente entusiasti di inaugurare questo nuovo accordo di distribuzione con La Gloria. Questa collaborazione rappresenta per noi una preziosa opportunità per supportare e promuovere attivamente lo sviluppo della musica cristiana contemporanea anche nel mercato italiano”, afferma l’Head di ADA Music Italy.

ADA e la strategia Warner sulle indipendenti

L’accordo si aggiunge alla fase di riorganizzazione che Warner Music Italy ha avviato nell’ottobre 2025, quando la major ha diviso le attività frontline tra Warner Records Italy e Atlantic Records Italy e ha affidato ADA a Renato Tanchis, che riporta a Marco Masoli e opera nel perimetro di Atlantic Records Italy. Tanchis in Warner Music Italy è anche Direttore Catalogo e Marketing Strategico, e la doppia casella spiega l’interesse per un catalogo fatto in buona parte di archivi da rimettere sul mercato.

Per La Gloria il passaggio operativo è l’ingresso nella rete distributiva nazionale e internazionale di ADA. L’ufficio stampa dell’etichetta è Parole & Dintorni.