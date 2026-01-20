Joseba Label acquisisce le edizioni del primo album di Irama

JOSEBA Label annuncia un’operazione strategica di rilievo per il proprio posizionamento nel mercato editoriale: l’acquisizione delle edizioni del primo disco di Irama. Il progetto intitolato semplicemente Irama, uscii nel 2016 in occasione del debutto del cantautore al Festival di Sanremo.

Il disco, che rappresenta l’esordio di uno degli artisti più influenti dell’ultimo decennio della musica italiana, contiene oltre al brano sanremese, Cosa resterà, anche Tornerai da me, certificata con il disco d’oro, e Rolex oltre a diverse altre canzoni.

Per l’etichetta indipendente, ottenere la gestione editoriale di un catalogo così rappresentativo non è solo un investimento artistico, ma un riconoscimento della credibilità costruita in un settore altamente competitivo.

Joseba label: dopo irama l’Espansione internazionale

L’acquisizione giunge in un periodo di forte fermento per la label. Il direttore artistico Gianni Testa ha recentemente preso parte alla commissione del Kënga Magjike, il più importante festival dell’Albania diretto da Ardit Gjebrea.

Parallelamente, l’etichetta sta portando avanti una decisa espansione europea con progetti attivi in: Germania, Malta e Bulgaria.

Un modello di imprenditoria indipendente

A quattro anni dalla sua fondazione, JOSEBA Label si conferma una realtà moderna radicata nell’imprenditoria femminile. Sotto la guida del CEO Nadja Volpentesta e di Larissa Volpentesta, l’etichetta ha saputo trasformare una visione familiare in un modello di industria musicale indipendente capace di attrarre cataloghi di valore.

“Questo traguardo rappresenta molto più di un’acquisizione editoriale: è un passo che sancisce la nostra crescita e la fiducia che il settore ripone in noi. Gestire le edizioni del disco Irama è un onore e un orgoglio per l’intera squadra”, ha dichiarato il direttore artistico Gianni Testa.