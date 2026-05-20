Halidon raggiunge quota 5 milioni di iscritti su YouTube con il canale HalidonMusic. L’etichetta discografica indipendente italiana, con sede a Milano, supera così un nuovo traguardo sulla piattaforma, dove il suo canale dedicato alla musica classica ha totalizzato oltre 2,4 miliardi di visualizzazioni.

Secondo quanto comunicato dall’etichetta, HalidonMusic è il canale di musica classica più seguito e visualizzato al mondo.

Un risultato costruito dal 2009, anno di apertura del canale, attraverso un lavoro costante sulla valorizzazione del repertorio classico e sulla costruzione di playlist pensate per pubblici diversi.

HalidonMusic supera i 5 milioni di iscritti su YouTube

Nel messaggio diffuso per il traguardo raggiunto, lo staff di Halidon ha voluto ringraziare la propria community internazionale:

“Raggiungere questo traguardo non è una questione di numeri. È il risultato di ogni singola persona che ha premuto play in una tranquilla serata, che ha scoperto un compositore mai sentito prima. Siete voi la ragione per cui questa musica trova la sua strada nel mondo“.

Il canale ha una forte presenza internazionale. Oltre il 21% delle visite arriva dagli Stati Uniti, seguiti da Paesi come Brasile, Giappone, Corea e Messico.

Musica classica, playlist e catalogo internazionale

HalidonMusic raccoglie e diffonde musica classica attraverso un catalogo composto da esecutori italiani ed esteri. Le pubblicazioni sono pensate per rendere la musica accessibile a un pubblico ampio, con percorsi d’ascolto, concept e playlist costruite intorno a situazioni, stati d’animo e momenti della giornata.

La sezione dedicata alla musica classica è diventata negli anni un archivio digitale molto seguito dagli utenti di YouTube. Alla base del lavoro dell’etichetta ci sono ricerca sui cataloghi, attenzione filologica e selezione editoriale delle pubblicazioni.

Halidon, dall’indipendenza discografica al digitale globale

Halidon nasce nel 1998 e si afferma nel mercato discografico come distributore indipendente italiano, con attività nella distribuzione fisica e digitale. Tutti i brani diffusi dal canale sono di proprietà dell’etichetta o acquisiti in licenza. La società opera anche nel campo editoriale, amministrando un proprio catalogo.

Il risultato raggiunto su YouTube conferma il peso del catalogo classico nel consumo digitale globale e il ruolo di Halidon nella diffusione internazionale di contenuti musicali prodotti e curati in Italia.