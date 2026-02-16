16 Febbraio 2026
Sony Music Italy rafforza l’area digitale: Giulia Lizzoli entra in collaborazione

L’ex Head of Music Operations di TikTok Southern Europe supporterà Epic, Columbia e Numero Uno

SONY MUSIC ITALY rafforza il proprio assetto sul fronte digitale e lo fa con un nome che negli ultimi anni ha osservato il mercato da una prospettiva privilegiata. Da oggi, lunedì 16 febbraio 2026, entra in collaborazione con la major Giulia Lizzoli, fino a poche settimane fa Head of Music Operations per TikTok Southern Europe.

Un passaggio che non è solo formale, ma che racconta una direzione precisa: contenuti, trend, analisi dei dati e sviluppo creativo diventano sempre più centrali nelle strategie delle etichette.

Chi è Giulia Lizzoli e perché il suo ingresso è strategico

Negli ultimi anni Giulia Lizzoli ha lavorato a stretto contatto con artisti, label e team creativi nel contesto di TikTok, una delle piattaforme che più ha inciso sulle dinamiche di consumo musicale e sulla nascita di hit globali.

In Sony Music Italy offrirà supporto strategico sui principali progetti artistici delle label Epic, Columbia e Rca Numero Uno, oltre a lavorare sul catalogo. Un ruolo trasversale, quindi, che tocca sia le nuove uscite sia la valorizzazione dei repertori già esistenti.

Non è un dettaglio secondario: oggi il catalogo rappresenta una fetta sempre più rilevante del mercato, soprattutto in un ecosistema dove i brani possono tornare virali a distanza di anni.

La direzione di Sony Music Italy

A spiegare il senso dell’operazione è Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music Entertainment, che sottolinea come l’esperienza di Lizzoli rappresenti “un valore importante nell’evoluzione delle nostre strategie di contenuto digitale e nell’analisi dei trend, un segnale concreto nel nostro percorso di innovazione”.

Tradotto: non si tratta solo di comunicazione, ma di struttura. Le major stanno integrando sempre di più competenze nate dentro le piattaforme social nei propri processi decisionali.

In un momento in cui la velocità con cui nascono e si esauriscono i trend è sempre più alta, avere in squadra chi quei meccanismi li ha vissuti dall’interno può fare la differenza.

Più che un semplice ingresso, quello di Giulia Lizzoli in Sony Music Italy sembra quindi un tassello in una trasformazione più ampia, dove contenuto creativo, dati e strategia digitale non sono più compartimenti separati ma parti dello stesso progetto.

