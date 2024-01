Sony Music Italy acquista il repertorio di Claudio Baglioni

Nella giornata di sabato 20 gennaio 2024 arriva non solo la notizia del ritiro dalle scene di Claudio Baglioni (ma non prima di un ultimo disco, vedi questo nostro articolo) ma anche quella che l’intero catalogo del cantautore è stato acquistato da Sony Music.

Ancora mille giorni di Baglioni, 1000 giorni che lo vedranno in tour, comporre i brani del nuovo disco e, successivamente, ritirarsi dalla scene musicali con l’intento di dedicarsi ad altro, di scrivere qualcosa di diverso dalle canzoni.

Nel frattempo Andrea Rosi, presidente e CEO di Sony Music Entertainment ha annunciato la firma dell’accordo di acquisto del catalogo di Claudio Baglioni, in precedenza in licenza.

Si tratta del repertorio di opere pubblicato dall’Artista dal 2004. In questo modo si chiude un cerchio dato che, grazie a questo agreement, la major diventa proprietaria dell’intera discografia di Baglioni.

Queste le parole di Andrea Rosi:

“È per noi motivo di grande orgoglio e di grande responsabilità gestire e promuovere oggi e in futuro l’intera discografia di Claudio Baglioni, uno degli artisti più importanti per la musica e la cultura italiana degli ultimi 60 anni.

Siamo onorati di poterlo fare e metteremo il massimo impegno per dare il giusto risalto e importanza alla sua musica per tutti coloro che lo conoscono e lo amano e soprattutto per le nuove generazioni“.