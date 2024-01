Claudio Baglioni annuncia il suo ritiro nel 2026: non scriverò più canzoni

Claudio Baglioni annuncia il suo congedo dalle scene entro il 2026, non appena avrà tagliato il traguardo dei 60 anni di carriera.

“Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi” ha detto in conferenza stampa a Milano aggiungendo: “Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri“.

Tutto comincia nel 1964, quando CLAUDIO BAGLIONI, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”.

Sono i primissimi passi della carriera straordinaria dell’Artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica del nostro Paese e che nel 2024, a 60 anni da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena “a TUTTOCUORE“, la sua opera show più spettacolare e affascinante.

“Ho scritto circa 365 canzoni: non credo scriverò più canzoni, magari scriverò qualcos’altro”. Dice anche il cantante durante un incontro con la stampa a Milano. In questi 1000 giorni che lo separano dal congedo conta di fare ancora tante cose, tutte per l’ultima volta. A chi gli ha chiesto se pensa di fare un nuovo disco in questo lasso di tempo, l’artista ha risposto: “Sì, sicuramente“.

Quale canzone di Claudio Baglioni e’ sul podio per claudio baglioni?

Noi di All Music Italia, gli abbiamo chiesto, di tutte queste produzioni artistiche realizzate in quasi 60 anni, quale fosse il suo personale podio.

“Dovrei pensarci un po’…sono tante, forse cercherei tra i miei brani meno popolari perché comunque l’autore deve premiare anche le cose sue meno appariscenti, ma io penso che ci sia una canzone che però è un motivo conduttore, un sottotitolo di quello che ho fatto fino ad oggi e che sto facendo e farò ancora: STRADA FACENDO. Credo che sia la canzone del nostro andare…“.

Ci piace la scelta di un capolavoro come questo che abbia un gerundio nel titolo, un modo indefinito del verbo che indica qualcosa che si sta compiendo e che non è terminata.

Chissà dunque che il giorno in cui finirà la strada che in questi anni di musica ha compiuto Baglioni, in realtà non finirà…

Intanto Claudio Baglioni porta sul palco il suo Nuovo Tour, questo le date.

Claudio baglioni “aTUTTOCUORE”

20/01/2024 – Forum di MILANO

21/01/2024 – Forum di MILANO

22/01/2024 – Forum di MILANO

25/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

26/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

27/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

30/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

03/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

05/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

06/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

26/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA – NUOVA DATA

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.