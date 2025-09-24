Audiradio, i dati 2025: RTL 102.5 al vertice nel giorno medio e Deejay prima nel quarto d’ora. Inizia la rivincita delle radio locali

Audiradio ha pubblicato i dati relativi agli ascolti delle radio italiane nel primo semestre 2025 e, di conseguenze, le nuove classifiche. Dati che segnano il vero “punto zero” con la partenza della nuova indagine sull’ascolto radiofonico in Italia.

La ricerca prende il posto della precedente Radio TER, conclusa a fine 2024, ed è stata rinnovata nei questionari, nella struttura campionaria e nelle tecniche di elaborazione.

La novità più rilevante è la distinzione tra radio nazionali e locali, con 200 mila interviste CATI suddivise in tre stream (A1 per le locali, A2 per locali e nazionali, B per le sole nazionali). I dati non sono quindi confrontabili con le rilevazioni passate, ma offrono una fotografia aggiornata del comparto.

I dati generali dell’ascolto radiofonico

Secondo la nuova rilevazione, 35,6 milioni di italiani ascoltano la radio ogni giorno, con un dato medio di 8 milioni nel quarto d’ora.

Nel giorno medio al vertice si conferma RTL 102.5, seguita da Radio Italia solomusicaitaliana che, in salita, supera i 6 milioni, e RDS 100% Grandi Successi. Nel quarto d’ora medio (AQH) la leadership è invece di Radio Deejay, davanti a Radio 105 e RDS.

Ottimi gli ascolti di radio locali come Radio Birikina e Radio Margherita. La tendenza con queste nuove classifiche alla valorizzazione delle radio regionali è un buon segnale anche alla luce del fatto che ad oggi sono le uniche che danno spazio anche ad artisti emergenti e in rampa di lancio. Sperando che la salita negli ascolti non porti ad un cambio di direzione editoriale.

audiradio 2025 Le classifiche del primo semestre

Ascolto medio intera giornata

RTL 102.5 – 6.675.000 Radio Italia Solomusicaitaliana – 6.609.000 RDS 100% Grandi Successi – 6.060.000 Radio Deejay – 5.478.000 Radio 105 – 5.086.000 Radio Kiss Kiss – 4.037.000 Rai Radio 1 – 3.193.000 Virgin Radio – 3.106.000 Rai Radio 2 – 2.676.000 Radio 24 Il Sole 24 Ore – 2.628.000 Radio Subasio – 2.590.000 R101 – 2.379.000 RMC Radio Monte Carlo – 2.136.000 m2o – 2.110.000 Radio Capital – 1.773.000 Radio Italia Anni 60 – 1.505.000 Radio Sportiva – 1.401.000 Kiss Kiss Italia – 1.326.000 Radio Bruno – 1.299.000 Radiofreccia – 1.285.000 Rai Radio 3 – 1.269.000 Radio Zeta – 1.240.000 Radio Birikina – 951.000 Radio Norba – 942.000 Radio Margherita – 907.000

Ascolti nel quarto d’ora medio (AQH)

Radio Deejay – 621.000 Radio 105 – 615.000 RDS 100% Grandi Successi – 582.000 Radio Italia Solomusicaitaliana – 566.000 RTL 102.5 – 536.000 Radio Kiss Kiss – 387.000 Virgin Radio – 279.000 Rai Radio 1 – 252.000 Radio 24 Il Sole 24 Ore – 247.000 Radio Subasio – 232.000 Rai Radio 2 – 230.000 RMC Radio Monte Carlo – 221.000 m2o – 215.000 R101 – 187.000 Radio Capital – 162.000 Radio Bruno – 152.000 Rai Radio 3 – 134.000 Radio Italia Anni 60 – 108.000 Radiofreccia – 101.000 Radio Sportiva – 98.000 Kiss Kiss Italia – 98.000 Radio Zeta – 97.000 Radio Birikina – 93.000 Radio Norba – 70.000 Radio Piterpan – 67.000

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il presidente del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci ha dichiarato: “È un grande orgoglio vedere RTL 102.5 sempre al vertice, ma per me il vero vincitore è l’intero Gruppo. Con Radiofreccia e Radio Zeta superiamo i 9,2 milioni di ascoltatori”.

Dal fronte GEDI, Linus ha sottolineato il primato di Radio Deejay nell’AQH: “Il pubblico non solo ci sceglie ma resta con noi. È il parametro che premia la fedeltà, fondamentale anche a livello commerciale. La nostra community resta unica e i nostri eventi come il Party Like A Deejay e la Deejay Ten ne sono la dimostrazione”.

Soddisfazione anche in casa Radio Kiss Kiss, che con oltre 4 milioni di ascoltatori nel giorno medio si conferma al sesto posto: “Il successo non è mai frutto del caso – ha dichiarato Lucia Niespolo – ma di scelte coraggiose e di un legame autentico con chi ci ascolta”.

Un nuovo punto di partenza

Con l’introduzione di un metodo più articolato e con lo sguardo rivolto anche all’ascolto digitale on-demand, Audiradio 2025 rappresenta un nuovo inizio per la misurazione del comparto. Un sistema che promette di restituire una fotografia più precisa e articolata delle abitudini degli italiani, ridando spazio anche alle realtà locali accanto ai grandi network nazionali.