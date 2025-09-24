24 Settembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
DISCOGRAFIA
Condividi su:
24 Settembre 2025

Audiradio, i dati 2025: RTL 102.5 al vertice nel giorno medio e Deejay prima nel quarto d’ora. Inizia la rivincita delle radio locali

La nuova rilevazione sull’ascolto radiofonico in Italia segna il “punto zero” con 35,6 milioni di ascoltatori

DISCOGRAFIA di Massimiliano Longo
Dati Audiradio 2025 con RTL 102.5 prima nel giorno medio e Radio Deejay leader nell’AQH
Condividi su:

Audiradio ha pubblicato i dati relativi agli ascolti delle radio italiane nel primo semestre 2025 e, di conseguenze, le nuove classifiche. Dati che segnano il vero “punto zero” con la partenza della nuova indagine sull’ascolto radiofonico in Italia.

La ricerca prende il posto della precedente Radio TER, conclusa a fine 2024, ed è stata rinnovata nei questionari, nella struttura campionaria e nelle tecniche di elaborazione.

La novità più rilevante è la distinzione tra radio nazionali e locali, con 200 mila interviste CATI suddivise in tre stream (A1 per le locali, A2 per locali e nazionali, B per le sole nazionali). I dati non sono quindi confrontabili con le rilevazioni passate, ma offrono una fotografia aggiornata del comparto.

I dati generali dell’ascolto radiofonico

Secondo la nuova rilevazione, 35,6 milioni di italiani ascoltano la radio ogni giorno, con un dato medio di 8 milioni nel quarto d’ora.

Nel giorno medio al vertice si conferma RTL 102.5, seguita da Radio Italia solomusicaitaliana che, in salita, supera i 6 milioni, e RDS 100% Grandi Successi. Nel quarto d’ora medio (AQH) la leadership è invece di Radio Deejay, davanti a Radio 105 e RDS.

Ottimi gli ascolti di radio locali come Radio Birikina e Radio Margherita. La tendenza con queste nuove classifiche alla valorizzazione delle radio regionali è un buon segnale anche alla luce del fatto che ad oggi sono le uniche che danno spazio anche ad artisti emergenti e in rampa di lancio. Sperando che la salita negli ascolti non porti ad un cambio di direzione editoriale.

audiradio 2025 Le classifiche del primo semestre

Ascolto medio intera giornata

  1. RTL 102.5 – 6.675.000
  2. Radio Italia Solomusicaitaliana – 6.609.000
  3. RDS 100% Grandi Successi – 6.060.000
  4. Radio Deejay – 5.478.000
  5. Radio 105 – 5.086.000
  6. Radio Kiss Kiss – 4.037.000
  7. Rai Radio 1 – 3.193.000
  8. Virgin Radio – 3.106.000
  9. Rai Radio 2 – 2.676.000
  10. Radio 24 Il Sole 24 Ore – 2.628.000
  11. Radio Subasio – 2.590.000
  12. R101 – 2.379.000
  13. RMC Radio Monte Carlo – 2.136.000
  14. m2o – 2.110.000
  15. Radio Capital – 1.773.000
  16. Radio Italia Anni 60 – 1.505.000
  17. Radio Sportiva – 1.401.000
  18. Kiss Kiss Italia – 1.326.000
  19. Radio Bruno – 1.299.000
  20. Radiofreccia – 1.285.000
  21. Rai Radio 3 – 1.269.000
  22. Radio Zeta – 1.240.000
  23. Radio Birikina – 951.000
  24. Radio Norba – 942.000
  25. Radio Margherita – 907.000

Ascolti nel quarto d’ora medio (AQH)

  1. Radio Deejay – 621.000
  2. Radio 105 – 615.000
  3. RDS 100% Grandi Successi – 582.000
  4. Radio Italia Solomusicaitaliana – 566.000
  5. RTL 102.5 – 536.000
  6. Radio Kiss Kiss – 387.000
  7. Virgin Radio – 279.000
  8. Rai Radio 1 – 252.000
  9. Radio 24 Il Sole 24 Ore – 247.000
  10. Radio Subasio – 232.000
  11. Rai Radio 2 – 230.000
  12. RMC Radio Monte Carlo – 221.000
  13. m2o – 215.000
  14. R101 – 187.000
  15. Radio Capital – 162.000
  16. Radio Bruno – 152.000
  17. Rai Radio 3 – 134.000
  18. Radio Italia Anni 60 – 108.000
  19. Radiofreccia – 101.000
  20. Radio Sportiva – 98.000
  21. Kiss Kiss Italia – 98.000
  22. Radio Zeta – 97.000
  23. Radio Birikina – 93.000
  24. Radio Norba – 70.000
  25. Radio Piterpan – 67.000

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il presidente del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci ha dichiarato: “È un grande orgoglio vedere RTL 102.5 sempre al vertice, ma per me il vero vincitore è l’intero Gruppo. Con Radiofreccia e Radio Zeta superiamo i 9,2 milioni di ascoltatori”.

Dal fronte GEDI, Linus ha sottolineato il primato di Radio Deejay nell’AQH: “Il pubblico non solo ci sceglie ma resta con noi. È il parametro che premia la fedeltà, fondamentale anche a livello commerciale. La nostra community resta unica e i nostri eventi come il Party Like A Deejay e la Deejay Ten ne sono la dimostrazione”.

Soddisfazione anche in casa Radio Kiss Kiss, che con oltre 4 milioni di ascoltatori nel giorno medio si conferma al sesto posto: “Il successo non è mai frutto del caso – ha dichiarato Lucia Niespoloma di scelte coraggiose e di un legame autentico con chi ci ascolta”.

Un nuovo punto di partenza

Con l’introduzione di un metodo più articolato e con lo sguardo rivolto anche all’ascolto digitale on-demand, Audiradio 2025 rappresenta un nuovo inizio per la misurazione del comparto. Un sistema che promette di restituire una fotografia più precisa e articolata delle abitudini degli italiani, ridando spazio anche alle realtà locali accanto ai grandi network nazionali.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 3

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 4

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 7

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor 8

Gli "ex-talent" dimenticati, l'appello di Luca Jurman: "Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati"
Annalisa Ma io sono fuoco tracklist 9

Annalisa, “Ma io sono fuoco”: svelata la tracklist dell'album. All'interno due featuring
Orazio Damiata canta “E se domani” di Mina alle audizioni di X Factor 2025 emozionando i giudici con una voce intensa 10

X Factor 2025: la storia di Orazio Damiata che canta e incanta con Mina

Cerca su A.M.I.