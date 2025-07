10 anni di Apple Music: tra innovazione audio e spazi per chi fa musica

Apple Music festeggia i suoi primi 10 anni con il lancio di uno spazio creativo globale pensato per mettere artisti e artiste sempre più al centro del racconto musicale.

Andiamo a scoprire tutte le novità del decennale di Apple Music.

Un nuovo hub creativo a Los Angeles

Per celebrare il decennale, Apple ha annunciato l’apertura di uno studio all’avanguardia a Los Angeles, il suo progetto più ambizioso mai realizzato per Apple Music. Più che un semplice studio, si tratta di un vero e proprio campus creativo dedicato ai contenuti originali, alle performance live, all’innovazione audio e al legame diretto tra chi fa musica e chi l’ascolta.

“Con questo nuovo studio vogliamo rafforzare il nostro impegno offrendo uno spazio dove artisti e artiste possano creare, incontrarsi e condividere idee” – ha dichiarato Rachel Newman, co-responsabile di Apple Music.

Cosa contiene il nuovo studio Apple Music

Il nuovo spazio creativo si estende per circa 1.400 metri quadrati su tre piani e include:

Due studi radiofonici con audio spaziale immersivo e set modulari per interviste ed esibizioni

Uno studio di registrazione insonorizzato di circa 370 mq per eventi, live e riprese multicam

Una sala di mixaggio con sistema PMC 9.2.4 per produzioni audio di altissima qualità

Un laboratorio fotografico, spazi per i social, montaggio video e green room

Cabine insonorizzate per podcast, composizione e registrazioni rapide

L’A-List Corridor e Archive Corridor, dove trovano spazio immagini iconiche e opere d’arte legate alla storia della piattaforma

Il nuovo hub di Los Angeles si inserisce all’interno di una rete globale di centri Apple Music già attivi in città come New York, Tokyo, Berlino, Parigi e Nashville, confermando la volontà della piattaforma di supportare la musica non solo in streaming, ma anche nella sua creazione, diffusione e valorizzazione.

Apple Music Radio: 10 anni di musica, racconti e prime mondiali

Da quando ha lanciato Beats 1, Apple Music Radio è diventata un punto di riferimento per anteprime esclusive, interviste, speciali e performance dal vivo. Una programmazione selezionata, presentata da nomi noti della scena musicale internazionale, che ha creato un contatto diretto tra artisti e ascoltatori.

“Apple Music Radio è esattamente come l’avevamo sognata: un luogo dove la musica viene sempre al primo posto”, ha detto Zane Lowe, fra i volti simbolo del progetto fin dall’inizio.

Le iniziative per il decennale: da “Replay negli anni” ai 500 brani più ascoltati

Per celebrare l’anniversario, Apple Music ha lanciato una settimana di speciali: tra questi lo show “Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio” con Zane Lowe ed Ebro Darden, che ripercorre 10 anni di evoluzione del servizio.

Inoltre, parte oggi (1° luglio) il countdown dei 500 brani più ascoltati su Apple Music: 100 canzoni al giorno fino al 5 luglio, quando saranno svelate le Top 100 definitive. Sarà disponibile anche la playlist completa 10 Years of Apple Music: Top Songs.

Infine, arriva anche “Replay negli anni”, una versione estesa dell’esperienza Replay: ogni utente potrà ritrovare le canzoni che ha amato di più anno per anno, sin dal primo accesso alla piattaforma.

Apple Music si conferma così non solo un player centrale nello streaming musicale, ma anche una piattaforma che continua a investire in contenuti originali, nuove tecnologie audio e nel rapporto diretto tra musica e persone.