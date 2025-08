Amazon Music svela la funzione Insights: ora puoi vedere e condividere i tuoi ascolti

Amazon Music si unisce al club delle piattaforme che offrono un’esperienza personalizzata agli utenti lanciando una nuova funzione: Insights.

Insights: la cronologia di ascolto su Amazon Music diventa social

La novità, disponibile dall’1 agosto 2025 per tutti gli utenti a prescindere dal tipo di abbonamento, permette di scoprire e condividere le proprie abitudini di ascolto. Un po’ come accade con Spotify Wrapped o Apple Replay, anche Amazon Music punta ora sull’aspetto celebrativo e social del proprio percorso musicale.

Il primo tassello della nuova sezione è rappresentato dai “Riepiloghi mensili”: si tratta di uno spazio in cui è possibile vedere gli artisti, i brani e i podcast più ascoltati, il numero di minuti trascorsi ad ascoltare musica e podcast, e altri dati statistici personalizzati.

Chi è particolarmente fan di un artista, inoltre, potrebbe ricevere un badge di “Top ascoltatore” che certifica di essere tra i supporter più assidui.

Come si accede a Insights nell’app

Per accedere alla nuova funzione Insights basta:

aggiornare l’app Amazon Music all’ultima versione su iOS o Android toccare la sezione “Libreria” e poi selezionare l’icona Insights (in alto a destra) scorrere e consultare i dati personali, condividendoli se si vuole anche sui social

Oltre a poter rivivere i momenti musicali più rappresentativi, la piattaforma permette di ascoltare subito le canzoni direttamente dai Riepiloghi o approfondire il catalogo degli artisti preferiti con un tap.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Amazon ha fatto sapere che nuove funzionalità si aggiungeranno a breve, per monitorare e festeggiare i propri traguardi di ascolto in modo sempre più dettagliato e condivisibile.

Un passo ulteriore per rendere Amazon Music una piattaforma non solo per ascoltare, ma anche per raccontarsi attraverso la musica.