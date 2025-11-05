5 Novembre 2025
di
Avvocato Fabio Falcone
Dillo all'avvocato
Condividi su:
5 Novembre 2025

Dillo all’Avvocato: Fabio Falcone spiega cos’è davvero un anticipo discografico e crea il suo calcolatore gratuito

Un tema spesso frainteso dell’industria musicale spiegato con chiarezza e numeri alla mano

Dillo all'avvocato di Avvocato Fabio Falcone
Avvocato Fabio Falcone spiega cos’è un anticipo discografico
Condividi su:

Nel nuovo appuntamento della rubrica Dillo all’Avvocato, l’Avvocato Fabio Falcone affronta uno dei temi più fraintesi dell’industria discografica: l’anticipo. Cosa significa davvero? Quando si recupera? E perché non è un “regalo” ma un investimento che può trasformarsi in una trappola economica?

Non solo Fabio affronta il tema ma fornisce un’utile strumento per aiutare a capire in quanto tempo pareggerete l’Anticipo.

Ricordiamo che Fabio Falcone, specializzato in Musica, Discografia e Diritto d’Autore, è tra i pochi professionisti a unire attività legale e artistica (membro de La Differenza e Pianista Indie). La rubrica è curata in esclusiva per All Music Italia e nasce per fare chiarezza su temi legali che toccano da vicino il mondo della musica.

Per domande o segnalazioni scrivete a redazione@allmusicitalia.it con oggetto “Dillo all’Avvocato” e non dimenticate di seguirlo su Instagram. Ora, lasciamo a lui la parola.

Anticipo discografico: capirlo (davvero) prima di firmare

“In quanto tempo pareggerete l’anticipo?” Oggi vi faccio un regalo, usatelo. C’è un problema gigantesco che incontro ogni settimana parlando con artisti, manager e piccole label indipendenti: non sanno cosa sia davvero un anticipo discografico. O meglio, ne hanno sentito parlare, lo ricevono, a volte ci fanno pure festa… ma non ne comprendono fino in fondo la logica.

L’anticipo (o “advance”) è tra le parole più usate nei contratti discografici e allo stesso tempo tra le più fraintese. Non è un regalo, non è un bonus: è un prestito. E come ogni prestito, va recuperato.

Come funziona il recupero

Facciamola semplice: se una major o una label ti anticipa, per esempio, 50.000 €, quei 50.000 € saranno recuperati prima che tu prenda un solo euro di royalties. Vale per l’artista e vale per le piccole label che firmano in licenza con una major: fino a quando non si raggiunge la soglia di pareggio (recupero dell’anticipo), incassa solo chi ha messo i soldi.

Il risultato? Tanti artisti, anche con numeri importanti, dopo mesi (a volte anni) si chiedono perché non stanno guadagnando. La risposta è nel contratto: prima si recupera l’anticipo, poi (eventualmente) arrivano i soldi.

Uno strumento pratico: il Calcolatore di Advance

Per questo ho creato sul mio sito uno strumento semplice e gratuito: il Calcolatore di Advance, dentro la sezione Music Hub, dove sto raccogliendo tool utili a chi lavora nella musica per capire il proprio business e non farsi trovare impreparato.

Vai al Calcolatore di Advance

  • Tool 1: inserisci l’importo dell’anticipo e calcola quanti stream servono per recuperarlo.
  • Tool 2: aggiungi anche la tua media mensile di ascolti per stimare in quanto tempo potresti ripagare quella cifra.

Perché questi conti fanno la differenza

Prendere un anticipo non è un male – anzi può essere un’opportunità. Ma va capito cosa stai firmando. Se la tua musica non genera entrate sufficienti, quell’anticipo può trasformarsi in un blocco, in un cappio economico e contrattuale. E questo, purtroppo, lo vedo ogni settimana con artisti e label che arrivano da me troppo tardi.

Questo tool nasce per darti uno strumento concreto con cui leggere i numeri prima di firmare. Perché l’arte è meravigliosa, ma la musica è anche industria: saper leggere i numeri è uno dei modi migliori per proteggerti e crescere.

La regola d’oro

La prossima volta che qualcuno ti propone un anticipo, evita i conti mentali su cosa ci comprerai. Apri il calcolatore, fai i conti veri e decidi con consapevolezza. Nel music business, la libertà passa anche dai numeri.

Insomma, Oggi vi ho fatto un regalo, usatelo.

Avv. Fabio Falcone
www.fabiofalcone.com

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.
Nota Copyright All Music Italia
Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

All Music Italia

Articoli più letti

album italiani in uscita 2025 1

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia presenta “G”, il nuovo album con Blanco, Dardust e Calcutta 2

Giorgia mette il sigillo sulle nuova era con "G". Tra gli autori dei brani Raige, Mara Sattei e Federica Abbate
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 pagelle sesta puntata 2 novembre 4

Amici 2025, le pagelle della sesta puntata: Riccardo spicca il volo, Flavia precipita
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Geolier ha terminato il suo nuovo album, in uscita a novembre 2025 secondo All Music Italia 6

Geolier chiude il disco, ecco quando uscirà il nuovo album del rapper di Secondigliano
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 7

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore
Certificazioni FIMI settimana 44 2025 – Tiziano Ferro, Olly, Coma_Cose 8

Certificazioni FIMI 44: Tiziano Ferro, il passato torna platino. Oro per Coma_Cose e Lucio Dalla
Frasa cover Promettimi post eliminazione Amici 9

FRASA: le prime parole dopo l'eliminazione da Amici sono.... in musica
Paola Iezzi ritratto fotografico di Paolo Santambrogio - Superstar 10

Paola Iezzi torna con "Superstar", una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima

Cerca su A.M.I.