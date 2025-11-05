Dillo all’Avvocato: Fabio Falcone spiega cos’è davvero un anticipo discografico e crea il suo calcolatore gratuito

Nel nuovo appuntamento della rubrica Dillo all’Avvocato, l’Avvocato Fabio Falcone affronta uno dei temi più fraintesi dell’industria discografica: l’anticipo. Cosa significa davvero? Quando si recupera? E perché non è un “regalo” ma un investimento che può trasformarsi in una trappola economica?

Non solo Fabio affronta il tema ma fornisce un’utile strumento per aiutare a capire in quanto tempo pareggerete l’Anticipo.

Ricordiamo che Fabio Falcone, specializzato in Musica, Discografia e Diritto d’Autore, è tra i pochi professionisti a unire attività legale e artistica (membro de La Differenza e Pianista Indie). La rubrica è curata in esclusiva per All Music Italia e nasce per fare chiarezza su temi legali che toccano da vicino il mondo della musica.

Per domande o segnalazioni scrivete a redazione@allmusicitalia.it con oggetto “Dillo all’Avvocato” e non dimenticate di seguirlo su Instagram. Ora, lasciamo a lui la parola.

Anticipo discografico: capirlo (davvero) prima di firmare

“In quanto tempo pareggerete l’anticipo?” Oggi vi faccio un regalo, usatelo. C’è un problema gigantesco che incontro ogni settimana parlando con artisti, manager e piccole label indipendenti: non sanno cosa sia davvero un anticipo discografico. O meglio, ne hanno sentito parlare, lo ricevono, a volte ci fanno pure festa… ma non ne comprendono fino in fondo la logica.

L’anticipo (o “advance”) è tra le parole più usate nei contratti discografici e allo stesso tempo tra le più fraintese. Non è un regalo, non è un bonus: è un prestito. E come ogni prestito, va recuperato.

Come funziona il recupero

Facciamola semplice: se una major o una label ti anticipa, per esempio, 50.000 €, quei 50.000 € saranno recuperati prima che tu prenda un solo euro di royalties. Vale per l’artista e vale per le piccole label che firmano in licenza con una major: fino a quando non si raggiunge la soglia di pareggio (recupero dell’anticipo), incassa solo chi ha messo i soldi.

Il risultato? Tanti artisti, anche con numeri importanti, dopo mesi (a volte anni) si chiedono perché non stanno guadagnando. La risposta è nel contratto: prima si recupera l’anticipo, poi (eventualmente) arrivano i soldi.

Uno strumento pratico: il Calcolatore di Advance

Per questo ho creato sul mio sito uno strumento semplice e gratuito: il Calcolatore di Advance, dentro la sezione Music Hub, dove sto raccogliendo tool utili a chi lavora nella musica per capire il proprio business e non farsi trovare impreparato.

Vai al Calcolatore di Advance

Tool 1 : inserisci l’ importo dell’anticipo e calcola quanti stream servono per recuperarlo.

: inserisci l’ e calcola per recuperarlo. Tool 2: aggiungi anche la tua media mensile di ascolti per stimare in quanto tempo potresti ripagare quella cifra.

Perché questi conti fanno la differenza

Prendere un anticipo non è un male – anzi può essere un’opportunità. Ma va capito cosa stai firmando. Se la tua musica non genera entrate sufficienti, quell’anticipo può trasformarsi in un blocco, in un cappio economico e contrattuale. E questo, purtroppo, lo vedo ogni settimana con artisti e label che arrivano da me troppo tardi.

Questo tool nasce per darti uno strumento concreto con cui leggere i numeri prima di firmare. Perché l’arte è meravigliosa, ma la musica è anche industria: saper leggere i numeri è uno dei modi migliori per proteggerti e crescere.

La regola d’oro

La prossima volta che qualcuno ti propone un anticipo, evita i conti mentali su cosa ci comprerai. Apri il calcolatore, fai i conti veri e decidi con consapevolezza. Nel music business, la libertà passa anche dai numeri.

Insomma, Oggi vi ho fatto un regalo, usatelo.

Avv. Fabio Falcone

www.fabiofalcone.com

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.

Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui. Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram

Nota Copyright All Music Italia

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.