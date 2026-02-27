27 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Classifiche di vendita
27 Febbraio 2026

Classifiche FIMI settimana 9: Sanremo 2026 domina la Top 10 con Fedez e Masini in vetta

Con soli due giorni di rilevazione, i brani del Festival occupano nove posizioni su dieci nella Top 10 singoli. Kid Yugi resiste in testa agli album

Classifiche FIMI settimana 9 2026: Fedez e Masini in testa ai singoli, Kid Yugi agli album
Le classifiche FIMI della settimana 9 del 2026 segnano un vero e proprio terremoto, con l’ingresso dei brani del Festival di Sanremo 2026 che, con soli due giorni di rilevazione, conquistano ben nove posizioni nella Top 10 dei singoli.

Un dominio quasi totale, che dimostra ancora una volta l’impatto mediatico e commerciale della kermesse. A guidare la classifica è MALE NECESSARIO di Fedez & Marco Masini, seguito da Che fastidio! di Ditonellapiaga e TU MI PIACI TANTO di Sayf. L’unico brano non sanremese a resistere in Top 10 è DARKMONEY di Pyrex & Sfera Ebbasta, che scivola dalla #1 alla #10.

Nella classifica degli album, invece, Kid Yugi mantiene la prima posizione con ANCHE GLI EROI MUOIONO, seguito da Geolier con TUTTO È POSSIBILE. Tra le nuove uscite, da segnalare l’ingresso di low-red alla #5 con MARIO III e di Mara Sattei alla #12 con CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO.

Clicca in basso su “continua” per scoprire le classifiche complete FIMI Album, Singoli e Supporto Fisico della settimana 9 del 2026.

