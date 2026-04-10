La settimana 15 del 2026 segna un vero e proprio terremoto nelle classifiche di vendita italiane. Se tra i singoli domina ancora la stabilità con la conferma in vetta di Samurai Jay e Vito Salamanca, è sul fronte degli album e dei supporti fisici che si registra una rivoluzione totale, guidata da un ritorno attesissimo: quello di Salmo, che conquista la prima posizione assoluta con la nuova versione del suo HELLVISBACK.
Un podio degli album interamente rinnovato che vede, oltre al rapper sardo, anche l’esordio di Blanco e la tenuta di Geolier, in una Top 20 che accoglie ben cinque nuove entrate, tra cui il progetto celebrativo dei Pooh e il nuovo lavoro di Rancore. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i numeri e i piazzamenti di questa settimana.
Classifica Album e Compilation
È un podio rivoluzionato quello degli album per questa settimana 15. Salmo debutta direttamente al primo posto con HELLVISBACK 10 YEARS LATER, la riedizione celebrativa del suo iconico disco. Dietro di lui, un’altra new entry fortissima: Blanco con il nuovo progetto MA’. Scende al terzo posto, ma tiene botta, Geolier con TUTTO È POSSIBILE.
Ottimo debutto anche per Sadturs & Kiid all’ottava posizione, mentre Rancore entra in undicesima con TAREK DA COLORARE. Da segnalare l’ingresso in diciannovesima posizione del cofanetto POOH 60: LA NOSTRA STORIA.
- SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER (NEW )
- BLANCO – MA’ (NEW)
- GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+2)
- OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (=)
- BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+3)
- KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (=)
- BTS – ARIRANG (-5)
- SADTURS & KIID – NO REGULAR MUSIC 2.5 (NEW)
- ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (=)
- ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (=)
- RANCORE – TAREK DA COLORARE (NEW)
- NAYT – IO INDIVIDUO (-11)
- FULMINACCI – CALCINACCI (-2)
- BRESH – MEDITERRANEO (=)
- GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (=)
- KANYE WEST – BULLY (-9)
- PROMESSA – MORENDO AD OCCHI APERTI (-14)
- ERNIA – PER SOLDI E PER AMORE (-5)
- POOH – POOH 60: LA NOSTRA STORIA (NEW)
- KID YUGI – TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO (-2)
Classifica Singoli
Pochissimi scossoni nella parte altissima della classifica singoli. Samurai Jay & Vito Salamanca mantengono la vetta con OSSESSIONE, seguiti da Sayf con TU MI PIACI TANTO e da Sal Da Vinci con PER SEMPRE SÌ. La top 5 resta invariata rispetto alla scorsa settimana, confermando un blocco di hit ormai consolidate.
- SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (=)
- SAYF – TU MI PIACI TANTO (=)
- SAL DA VINCI – PER SEMPRE SÌ (=)
- DITONELLAPIAGA – CHE FASTIDIO! (=)
- ARTIE 5IVE – DAVVERODAVVERO (=)
- FULMINACCI – STUPIDA SFORTUNA (+1)
- LDA & AKA 7EVEN – POESIE CLANDESTINE (+1)
- GEOLIER – CANZONE D’AMORE (+2)
- DIPINTO & FRESH BEATZ – VIA DEI MILLE (+3)
- OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA (+3)
- LUCHÈ – LABIRINTO (-2)
- ACHILLE LAURO – PERDUTAMENTE (-1)
- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST – GOLDEN (+4)
- BAD BUNNY – DTMF (+9)
- J-AX – ITALIA STARTER PACK (+1)
- TOMMASO PARADISO – I ROMANTICI (-1)
- W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS – LA PLENA (+10)
- BAD BUNNY – NUEVAYOL (+7)
- GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA – 2 GIORNI DI FILA (+2)
- ACHILLE LAURO – AMOR (=)
Classifica CD, Vinili e Musicassette
Come per gli album, anche il mercato fisico premia le nuove uscite. Salmo si prende il primo posto, seguito da Blanco e dall’ottimo esordio di Rancore sul terzo gradino del podio. Notevole anche l’ingresso dei Pooh in quinta posizione e le edizioni del 50esimo anniversario dei Pink Floyd che invadono la Top 15.
- SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER (NEW)
- BLANCO – MA’ (NEW)
- RANCORE – TAREK DA COLORARE (NEW)
- BTS – ARIRANG (-3)
- POOH – POOH 60: LA NOSTRA STORIA (NEW)
- NAYT – IO INDIVIDUO (-4)
- KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (+2)
- VARIOUS ARTISTS – SANREMO 2026 (+3)
- HARRY STYLES – KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. (+3)
- ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (NEW)
- PINK FLOYD – THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) (NEW)
- FULMINACCI – CALCINACCI (NEW)
- PINK FLOYD – WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) (+7)
- RAYE – THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. (-7)
- KANYE WEST – BULLY (-5)
- GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (NEW)
- MARCO MASINI – PERFETTO IMPERFETTO (-2)
- MELANIE MARTINEZ – HADES (-14)
- OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (NEW)
- SUBSONICA – TERRE RARE (-6)