10 Aprile 2026
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
10 Aprile 2026

Classifiche FIMI settimana 15: Salmo ferma Blanco, i 10 anni di “Hellvisback” vincono sull’esordio di “Ma’”

Cinque new entry in Top 20 tra gli album. Rancore debutta sul podio del fisico.

Classifiche di vendita di All Music Italia
Salmo e Samurai Jay protagonisti delle classifiche FIMI settimana 15 del 2026
Condividi su:

La settimana 15 del 2026 segna un vero e proprio terremoto nelle classifiche di vendita italiane. Se tra i singoli domina ancora la stabilità con la conferma in vetta di Samurai Jay e Vito Salamanca, è sul fronte degli album e dei supporti fisici che si registra una rivoluzione totale, guidata da un ritorno attesissimo: quello di Salmo, che conquista la prima posizione assoluta con la nuova versione del suo HELLVISBACK.

Un podio degli album interamente rinnovato che vede, oltre al rapper sardo, anche l’esordio di Blanco e la tenuta di Geolier, in una Top 20 che accoglie ben cinque nuove entrate, tra cui il progetto celebrativo dei Pooh e il nuovo lavoro di Rancore. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i numeri e i piazzamenti di questa settimana.

Classifica Album e Compilation

È un podio rivoluzionato quello degli album per questa settimana 15. Salmo debutta direttamente al primo posto con HELLVISBACK 10 YEARS LATER, la riedizione celebrativa del suo iconico disco. Dietro di lui, un’altra new entry fortissima: Blanco con il nuovo progetto MA’. Scende al terzo posto, ma tiene botta, Geolier con TUTTO È POSSIBILE.

Ottimo debutto anche per Sadturs & Kiid all’ottava posizione, mentre Rancore entra in undicesima con TAREK DA COLORARE. Da segnalare l’ingresso in diciannovesima posizione del cofanetto POOH 60: LA NOSTRA STORIA.

  1. SALMOHELLVISBACK 10 YEARS LATER (NEW )
  2. BLANCOMA’ (NEW)
  3. GEOLIERTUTTO È POSSIBILE (+2)
  4. OLLYTUTTA VITA (SEMPRE) (=)
  5. BAD BUNNYDEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+3)
  6. KID YUGIANCHE GLI EROI MUOIONO (=)
  7. BTSARIRANG (-5)
  8. SADTURS & KIIDNO REGULAR MUSIC 2.5 (NEW)
  9. ARTIE 5IVELA BELLAVITA (=)
  10. ACHILLE LAUROCOMUNI MORTALI (=)
  11. RANCORETAREK DA COLORARE (NEW)
  12. NAYTIO INDIVIDUO (-11)
  13. FULMINACCICALCINACCI (-2)
  14. BRESHMEDITERRANEO (=)
  15. GEOLIERDIO LO SA – ATTO II (=)
  16. KANYE WESTBULLY (-9)
  17. PROMESSAMORENDO AD OCCHI APERTI (-14)
  18. ERNIAPER SOLDI E PER AMORE (-5)
  19. POOHPOOH 60: LA NOSTRA STORIA (NEW)
  20. KID YUGITUTTI I NOMI DEL DIAVOLO (-2)

Classifica Singoli

Pochissimi scossoni nella parte altissima della classifica singoli. Samurai Jay & Vito Salamanca mantengono la vetta con OSSESSIONE, seguiti da Sayf con TU MI PIACI TANTO e da Sal Da Vinci con PER SEMPRE SÌ. La top 5 resta invariata rispetto alla scorsa settimana, confermando un blocco di hit ormai consolidate.

  1. SAMURAI JAY & VITO SALAMANCAOSSESSIONE (=)
  2. SAYFTU MI PIACI TANTO (=)
  3. SAL DA VINCIPER SEMPRE SÌ (=)
  4. DITONELLAPIAGACHE FASTIDIO! (=)
  5. ARTIE 5IVEDAVVERODAVVERO (=)
  6. FULMINACCISTUPIDA SFORTUNA (+1)
  7. LDA & AKA 7EVENPOESIE CLANDESTINE (+1)
  8. GEOLIERCANZONE D’AMORE (+2)
  9. DIPINTO & FRESH BEATZVIA DEI MILLE (+3)
  10. OLLY & JULIQUESTA DOMENICA (+3)
  11. LUCHÈLABIRINTO (-2)
  12. ACHILLE LAUROPERDUTAMENTE (-1)
  13. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CASTGOLDEN (+4)
  14. BAD BUNNYDTMF (+9)
  15. J-AXITALIA STARTER PACK (+1)
  16. TOMMASO PARADISOI ROMANTICI (-1)
  17. W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMSLA PLENA (+10)
  18. BAD BUNNYNUEVAYOL (+7)
  19. GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA2 GIORNI DI FILA (+2)
  20. ACHILLE LAUROAMOR (=)

Classifica CD, Vinili e Musicassette

Come per gli album, anche il mercato fisico premia le nuove uscite. Salmo si prende il primo posto, seguito da Blanco e dall’ottimo esordio di Rancore sul terzo gradino del podio. Notevole anche l’ingresso dei Pooh in quinta posizione e le edizioni del 50esimo anniversario dei Pink Floyd che invadono la Top 15.

  1. SALMOHELLVISBACK 10 YEARS LATER (NEW)
  2. BLANCOMA’ (NEW)
  3. RANCORETAREK DA COLORARE (NEW)
  4. BTSARIRANG (-3)
  5. POOHPOOH 60: LA NOSTRA STORIA (NEW)
  6. NAYTIO INDIVIDUO (-4)
  7. KID YUGIANCHE GLI EROI MUOIONO (+2)
  8. VARIOUS ARTISTSSANREMO 2026 (+3)
  9. HARRY STYLESKISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. (+3)
  10. ARTIE 5IVELA BELLAVITA (NEW)
  11. PINK FLOYDTHE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) (NEW)
  12. FULMINACCICALCINACCI (NEW)
  13. PINK FLOYDWISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) (+7)
  14. RAYETHIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. (-7)
  15. KANYE WESTBULLY (-5)
  16. GEOLIERTUTTO È POSSIBILE (NEW)
  17. MARCO MASINIPERFETTO IMPERFETTO (-2)
  18. MELANIE MARTINEZHADES (-14)
  19. OLLYTUTTA VITA (SEMPRE) (NEW)
  20. SUBSONICATERRE RARE (-6)

All Music Italia

Cerca su A.M.I.