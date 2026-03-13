13 Marzo 2026
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Classifiche FIMI settimana 11 2026: Harry Styles debutta primo, Sanremo domina ancora i singoli

Harry Styles debutta subito alla #1 negli album, mentre nei singoli l’effetto Sanremo resta forte ma iniziano a muoversi anche altri brani.

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Classifiche FIMI settimana 11 2026 album e singoli più venduti in Italia
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Le classifiche FIMI della settimana 11 del 2026 segnano il primo vero scossone dopo l’onda lunga del Festival di Sanremo 2026: nei singoli la manifestazione continua a pesare, ma non occupa più tutta la Top 20, mentre negli album arriva un debutto internazionale capace di prendersi subito la vetta. A firmarlo è Harry Styles, che entra direttamente al primo posto con KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY..

Subito dietro resistono Kid Yugi e Geolier, con il podio completato da Olly, mentre tra le novità più forti della settimana si fanno largo anche LDA & Aka 7even e Marco Masini, entrambi subito in Top 10. Nei singoli, invece, Samurai Jay & Vito Salamanca restano al comando con Ossessione, ma alle loro spalle si muove qualcosa: Sayf sale alla #2, Sal Da Vinci scivola alla #3 e la classifica inizia lentamente a riaprirsi anche a brani extra-Sanremo.

Da segnalare, fuori dalla Top 20 album, il balzo clamoroso di Eddie Brock, che passa dalla #75 alla #11 con l’uscita della nuova versione di Amarsi è la rivoluzione, sfiorando un ingresso che avrebbe fatto ancora più rumore. Tra i singoli, invece, restano appena fuori alcuni titoli che potrebbero entrare nei prossimi giorni, da Eddie Brock alla #21 con Avvoltoi a Serena Brancale, che però crolla dalla Top 20 con Qui con me.

Clicca in basso su “continua” per scoprire le classifiche complete FIMI Album, Singoli e Supporto Fisico della settimana 11 del 2026.

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