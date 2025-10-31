Classifiche FIMI 44: Tiziano Ferro è un grande e debutta ancora una volta al primo posto!

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 44/2025.

Torna Tiziano Ferro e va subito primo con il suo album, Sono un grande. Per Tiziano si tratta dell’undicesimo disco che debutta al primo posto della classifica di vendita. L’unico disco a non riuscirci fu il primo, Rosso relativo.

Chiudono il podio, stabili, Olly ed Ernia.

Debutto alla #4 per Bruce Springsteen, alla #6 per Charlie Charles e alla #7 per Mecna.

Classifica FIMI album: settimana 44/2025

Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal Music (NEW)

Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=) Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=) Nebraska ’82: Expanded Edition – Bruce Springsteen – Columbia/Legacy/Sony Music (NEW)

Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (–4) La bella confusione – Charlie Charles – Island/Universal Music (NEW)

Discordia, armonia e altri stati d’animo – Mecna – EMI/Universal Music (NEW)

The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (+2) Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (–4) KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (–2) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (–1) Locura – Lazza – Island/Universal Music (+1) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (–4) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (–2) La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records Ent (–4) Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (=) Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (+8) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (–4) Persona – Marracash – Island/Universal Music (+3) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (–5)

