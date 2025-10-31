31 Ottobre 2025
Classifiche FIMI 44: Tiziano Ferro è un grande e debutta ancora una volta al primo posto!

Olly rimane saldo al comando della classifica dei singoli

Classifica FIMI settimana 44-2025: Tiziano Ferro primo
Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 44/2025.

Torna Tiziano Ferro e va subito primo con il suo album, Sono un grande. Per Tiziano si tratta dell’undicesimo disco che debutta al primo posto della classifica di vendita. L’unico disco a non riuscirci fu il primo, Rosso relativo.

Chiudono il podio, stabili, Olly ed Ernia.

Debutto alla #4 per Bruce Springsteen, alla #6 per Charlie Charles e alla #7 per Mecna.

Classifica FIMI album: settimana 44/2025

  1. Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal Music (NEW)
  2. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
  3. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=)
  4. Nebraska ’82: Expanded Edition – Bruce Springsteen – Columbia/Legacy/Sony Music (NEW)
  5. Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (–4)
  6. La bella confusione – Charlie Charles – Island/Universal Music (NEW)
  7. Discordia, armonia e altri stati d’animo – Mecna – EMI/Universal Music (NEW)
  8. The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (+2)
  9. Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (–4)
  10. KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (–2)
  11. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (–1)
  12. Locura – Lazza – Island/Universal Music (+1)
  13. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (–4)
  14. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (–2)
  15. La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records Ent (–4)
  16. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (=)
  17. Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (+8)
  18. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (–4)
  19. Persona – Marracash – Island/Universal Music (+3)
  20. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (–5)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

