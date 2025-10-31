Classifiche FIMI 44: Tiziano Ferro è un grande e debutta ancora una volta al primo posto!

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 44/2025.
Torna Tiziano Ferro e va subito primo con il suo album, Sono un grande. Per Tiziano si tratta dell’undicesimo disco che debutta al primo posto della classifica di vendita. L’unico disco a non riuscirci fu il primo, Rosso relativo.
Chiudono il podio, stabili, Olly ed Ernia.
Debutto alla #4 per Bruce Springsteen, alla #6 per Charlie Charles e alla #7 per Mecna.
Classifica FIMI album: settimana 44/2025
- Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal Music (NEW)
- Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
- Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=)
- Nebraska ’82: Expanded Edition – Bruce Springsteen – Columbia/Legacy/Sony Music (NEW)
- Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (–4)
- La bella confusione – Charlie Charles – Island/Universal Music (NEW)
- Discordia, armonia e altri stati d’animo – Mecna – EMI/Universal Music (NEW)
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (+2)
- Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (–4)
- KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (–2)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (–1)
- Locura – Lazza – Island/Universal Music (+1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (–4)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (–2)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records Ent (–4)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (=)
- Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (+8)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (–4)
- Persona – Marracash – Island/Universal Music (+3)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (–5)
Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.