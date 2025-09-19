19 Settembre 2025
Classifiche di vendita
Classifiche FIMI 38: Olly, re dello streaming, blocca il debutto di Ed Sheeran

Il cantautore ligure vanta attualmente ben tre singoli e due album nelle rispettive Top 20

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 38/2025.

Niente e nessuno riesce a spodestare Olly dalla #1 con Tutta Vita, nemmeno Ed Sheeran e i Twenty One Pilots con i rispettivi nuovi album Play e Breach.

Guadagna, invece, ben dodici posizioni Achille Lauro, che entra in Top 10 – più precisamente alla #6 – con Comuni Mortali.

Classifica FIMI album: settimana 38/2025

  1. Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
  2. Play – Ed Sheeran – Warner Music (NEW)
  3. Breach – Twenty One Pilots – Warner Music (NEW)
  4. Dopamina – Sick Luke – Carosello/Sony (-2)
  5. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (-1)
  6. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (+12)
  7. Locura – Lazza – Island/Universal (+3)
  8. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (-2)
  9. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
  10. Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (-5)
  11. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (-3)
  12. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (-1)
  13. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-1)
  14. La bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches (+1)
  15. Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (-1)
  16. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (=)
  17. Ranch – Salmo – Columbia/Sony (+9)
  18. Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (-5)
  19. Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (-2)
  20. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (-1)

Cerca su A.M.I.