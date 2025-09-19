Classifiche FIMI 38: Olly, re dello streaming, blocca il debutto di Ed Sheeran

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 38/2025.
Niente e nessuno riesce a spodestare Olly dalla #1 con Tutta Vita, nemmeno Ed Sheeran e i Twenty One Pilots con i rispettivi nuovi album Play e Breach.
Guadagna, invece, ben dodici posizioni Achille Lauro, che entra in Top 10 – più precisamente alla #6 – con Comuni Mortali.
Classifica FIMI album: settimana 38/2025
- Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
- Play – Ed Sheeran – Warner Music (NEW)
- Breach – Twenty One Pilots – Warner Music (NEW)
- Dopamina – Sick Luke – Carosello/Sony (-2)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (-1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (+12)
- Locura – Lazza – Island/Universal (+3)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (-2)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (-5)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (-3)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (-1)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-1)
- La bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches (+1)
- Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (-1)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (=)
- Ranch – Salmo – Columbia/Sony (+9)
- Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (-5)
- Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (-2)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (-1)
Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.