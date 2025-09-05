Classifiche FIMI 36: Olly debutta primo nei singoli e ferma alla #2 Sabrina Carpenter negli album

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 36/2025.

Dopo il doppio sold-out e l’annuncio della terza data allo stadio Luigi Ferraris di Genova (ne abbiamo parlato qui), Olly porta a casa l’ennesimo traguardo, restando stabile alla #1 sia nella classifica relativa agli album più venduti con Tutta Vita che in quella inerente i singoli più ascoltati/acquistati con Questa Domenica, che debutta direttamente sul gradino più alto del podio.

Ma non è tutto! Olly vanta infatti ben due album (#1 Tutta Vita; #19 Gira, il mondo gira) e tre singoli (#1 Questa Domenica; #10 Balorda Nostalgia; #14 Depresso Fortunato) nella Top 20.

Man’s Best Friend di Sabrina Carpenter e Canerandagio di Neffa debuttano invece, rispettivamente, alla #2 e alla #4, mentre Giants & Monsters degli Helloween è l’unica nuova entrata della settimana a non essere riuscita a guadagnarsi un posto nella Top 20, fermandosi alla #43.

Classifica FIMI album: settimana 36/2025

Tutta vita – Olly – Epic/Sony Music (=) Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter – Island/Universal Music (NEW) Karma – Stray Kids – EMI/Virgin Music Group/Universal Music (+56) Canerandagio – Neffa – RCA Numero Uno/Sony Music (NEW) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (=) Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First/Artist First (-1) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment Llc/The Orchard (-5) Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (-1) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music/Warner Music (-5) Locura – Lazza – Island/Universal Music (-4) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-3) Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music/Warner Music (-2) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (-4) La bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records Ent./Warner Music (-3) Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=) Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal Music (-4) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music/Warner Music (-4) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (-4) Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony Music (+14) Vera Baddie – ANNA – EMI/Universal Music (-3)

