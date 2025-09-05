Classifiche FIMI 36: Olly debutta primo nei singoli e ferma alla #2 Sabrina Carpenter negli album

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 36/2025.
Dopo il doppio sold-out e l’annuncio della terza data allo stadio Luigi Ferraris di Genova (ne abbiamo parlato qui), Olly porta a casa l’ennesimo traguardo, restando stabile alla #1 sia nella classifica relativa agli album più venduti con Tutta Vita che in quella inerente i singoli più ascoltati/acquistati con Questa Domenica, che debutta direttamente sul gradino più alto del podio.
Ma non è tutto! Olly vanta infatti ben due album (#1 Tutta Vita; #19 Gira, il mondo gira) e tre singoli (#1 Questa Domenica; #10 Balorda Nostalgia; #14 Depresso Fortunato) nella Top 20.
Man’s Best Friend di Sabrina Carpenter e Canerandagio di Neffa debuttano invece, rispettivamente, alla #2 e alla #4, mentre Giants & Monsters degli Helloween è l’unica nuova entrata della settimana a non essere riuscita a guadagnarsi un posto nella Top 20, fermandosi alla #43.
Classifica FIMI album: settimana 36/2025
- Tutta vita – Olly – Epic/Sony Music (=)
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter – Island/Universal Music (NEW)
- Karma – Stray Kids – EMI/Virgin Music Group/Universal Music (+56)
- Canerandagio – Neffa – RCA Numero Uno/Sony Music (NEW)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (=)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First/Artist First (-1)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment Llc/The Orchard (-5)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (-1)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music/Warner Music (-5)
- Locura – Lazza – Island/Universal Music (-4)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-3)
- Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music/Warner Music (-2)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (-4)
- La bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records Ent./Warner Music (-3)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=)
- Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal Music (-4)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music/Warner Music (-4)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (-4)
- Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony Music (+14)
- Vera Baddie – ANNA – EMI/Universal Music (-3)
