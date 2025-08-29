Classifiche FIMI 35: Olly resiste in vetta, Bad Bunny lo tallona. E nei singoli sale Baby Gang con El Alfa, Omega & Roberto Ferrante

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 35/2025.
Olly, fresco dell’annuncio della nuova versione in arrivo a fine mese, si conferma nuovamente al primo posto con Tutta vita. Sale fino al secondo posto della classifica il disco internazionale rivelazione dell’anno in Italia, Debí tirar más fotos di Bad Bunny. Chiudono il podio Sfera Ebbasta & Shiva con Santana Money Gang.
Private music dei Deftones è l’unica nuova entrata in Top 20 mentre debutta alla 23 The Clearing dei Wolf Alice.
Classifica FIMI album: settimana 35/2025
- Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↑ 3)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↑ 3)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↓ 1)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (↓ 3)
- Locura – Lazza – Island/Universal (↓ 2)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (↑ 1)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (↓ 1)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (=)
- Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (↑ 2)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches/Warnermusic (↓ 1)
- Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (↓ 1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑ 2)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (=)
- KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (↑ 4)
- Uforia – Tony Boy – 22 SRL/Warner Music (↑ 1)
- Vera Baddie – Anna – EMI/Universal (↓ 1)
- No Regular Music 2 – Sadturs & Kiid – STO/Warner (=)
- Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra – Epic/Sony (↓ 6)
- Private Music – Deftones – Warner Music (NEW)
