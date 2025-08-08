8 Agosto 2025
Classifiche di vendita
8 Agosto 2025

Classifiche FIMI 31: Olly torna primo negli album. Nei singoli Alfa in testa ma “Halo” avanza

Debutto al primo posto nel formato fisico per Roger Waters.

Olly torna al primo posto nella classifica FIMI 32 2025
Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 32/2025.

Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI. Le uscite discografiche torneranno ad essere numerose a inizio settembre e quindi in queste settimane sono pochi i cambiamenti significativi nelle chart.

Nella seconda settimana post uscita l’album di SadTurs & Kiid scivola in seconda posizione dando l’occasione ad uno degli album più venduti dell’anno, Tutta vita di Olly, di riprendersi la numero 1 per la la quarta volta nel corso del 2025.

Unica nuova entrata in Top 20 è This is not a drill, il disco live da Praga di Roger Waters.

Classifica FIMI album: settimana 32/2025

  1. Tutta vita – Olly – Epic/Sony (+1)
  2. No Regular Music 2 – SadTurs & Kiid – Sto Records/Warner (–1)
  3. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (+1)
  4. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+1)
  5. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (–2)
  6. Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (=)
  7. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (=)
  8. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (=)
  9. Locura – Lazza – Island/Universal (+1)
  10. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (+1)
  11. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner (+2)
  12. This Is Not a Drill – Live from Prague – Roger Waters – Columbia/Legacy/Sony (NEW)
  13. Il mio lato peggiore – Luchè – Warner (–4)
  14. Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (+1)
  15. La Bellavita – Artie 5ive – Warner/TRENCHES (–3)
  16. Uforia – Tony Boy – 22 Srl/Warner (=)
  17. Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra – Epic/Sony (–3)
  18. Vera Baddie – ANNA – EMI/Universal (=)
  19. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (=)
  20. Alaska Baby – Cesare Cremonini – EMI/Universal (–2)

