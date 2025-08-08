Classifiche FIMI 31: Olly torna primo negli album. Nei singoli Alfa in testa ma “Halo” avanza

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 32/2025.
Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI. Le uscite discografiche torneranno ad essere numerose a inizio settembre e quindi in queste settimane sono pochi i cambiamenti significativi nelle chart.
Nella seconda settimana post uscita l’album di SadTurs & Kiid scivola in seconda posizione dando l’occasione ad uno degli album più venduti dell’anno, Tutta vita di Olly, di riprendersi la numero 1 per la la quarta volta nel corso del 2025.
Unica nuova entrata in Top 20 è This is not a drill, il disco live da Praga di Roger Waters.
Classifica FIMI album: settimana 32/2025
- Tutta vita – Olly – Epic/Sony (+1)
- No Regular Music 2 – SadTurs & Kiid – Sto Records/Warner (–1)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (+1)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+1)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (–2)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (=)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (=)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (=)
- Locura – Lazza – Island/Universal (+1)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (+1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner (+2)
- This Is Not a Drill – Live from Prague – Roger Waters – Columbia/Legacy/Sony (NEW)
- Il mio lato peggiore – Luchè – Warner (–4)
- Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (+1)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner/TRENCHES (–3)
- Uforia – Tony Boy – 22 Srl/Warner (=)
- Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra – Epic/Sony (–3)
- Vera Baddie – ANNA – EMI/Universal (=)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (=)
- Alaska Baby – Cesare Cremonini – EMI/Universal (–2)
Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.