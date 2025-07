Classifiche FIMI 27: Tony Boy e Anna guidano album e singoli. Ottimo debutto per Elodie con Sfera

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 27/2025. Podio tutto rap con il debutto, in prima e terza posizione, di Tony Boy e Dj Shocca, con Fabri Fibra alla #2.

Uforia di Tony Boy debutta così in prima posizione. Le altre new entry in Top sono 60 Hz II di Dj Shocca alla #3 e Bruce Springsteen alla #20.

I tour negli stadi ottengono effetti anche in classifica e così, oltre al grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari (vedi la chart della scorsa settimana qui) questa volta abbiamo in risalita Ultimo, Elodie e Marracash.

Tra le altre nuove entrate la compilation di Radio Italia alla #22, Post Mortem de I Cani alla #27, l’edizione per i 10 anni di Suicidol di Nitro alla #33.

Per quel che riguarda i dischi di Amici Scompare dalla Top 100 TrigNO e riappare alla #83 Luk3.

Classifica FIMI album: settimana 27/2025

Uforia – Tony Boy – 22 Srl / Warner Music (NEW)

Mentre Los Angeles Brucia – Fabri Fibra – Epic (-1)

60 Hz Ii – Dj Shocca – Epic (NEW)

Tutta Vita – Olly – Epic (-1) Mediterraneo – Bresh – Epic (-3) Comuni Mortali – Achille Lauro – Warner Music (+3) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest (-2) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic (-2) Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (-1) Il Mio Lato Peggiore – Luchè – Warner Music (-3) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records (+4) Mi Ami Mi Odi – Elodie – Island (+18) Locura – Lazza – Island (-3) Dio Lo Sa – Atto Ii – Geolier – Warner Music (-2) Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment Llc. (-4) È Finita La Pace – Marracash – Island (=) La Bellavita – Artie 5Ive – Warner Music / Trenches Records Ent (-4) Persona – Marracash – Island (=) Alaska Baby – Cesare Cremonini – Emi (-5) Lost And Found: Selections From The Lost Albums – Bruce Springsteen – Columbia/Legacy (NEW)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.