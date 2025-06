Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 26/2025. Fabri Fibra debutta al primo posto della classifica regalando una nuova numero #1 ad Epic/Sony che, questa settimana, hanno ben cinque album nelle prime sei posizioni della classifica.

Mentre Los Angeles Brucia guida davanti a Mediterraneo di Bresh, Tutta vita di Olly, Io non sarei di Alessandra Amoroso e Santana Money Gang del duo Sfera Ebbasta con Shiva.

Entra in Top 20 anche Idols il nuovo disco di Yungblud (posizione #19) mentre Tropicoqueta di Karol G si ferma alla #42 e American Heart di Benson Boone alla #48.

Impossibile non segnalare come i Pinguini Tattici Nucleari siano presenti in Top 50 con 4 dischi: Hello World (#6), Fake News (#31), Fuori dall’Hype (#36) e Ahia! (#49). Un risultato trainato dal tour tutto sold out attualmente in corso che coinvolge a nche la Chart dei singoli.

Classifica FIMI album: settimana 26/2025

Mentre Los Angeles Brucia – Fabri Fibra – Epic (NEW)

Mediterraneo – Bresh – Epic (=) Tutta Vita – Olly – Epic (+2) Io Non Sarei – Alessandra Amoroso – Epic (-3) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest (+1) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic (+1) Il Mio Lato Peggiore – Luchè – Warner Music (+1) Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (+2) Comuni Mortali – Achille Lauro – Warner Music (+2) Locura – Lazza – Island (-1) Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment Llc. (+2) Dio Lo Sa – Atto Ii – Geolier – Warner Music (+2) La Bellavita – Artie 5Ive – Warner Music / Trenches Records Ent (-1) Alaska Baby – Cesare Cremonini – Emi (+2) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records (=) È Finita La Pace – Marracash – Island (+1) Vera Baddie – Anna – Emi (+1) Persona – Marracash – Island (+4)

Idols – Yungblud – Emi (NEW)

Ranch – Salmo – Columbia (-1)

