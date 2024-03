Classifiche di vendita FIMI 13 – 2024: Geolier e Ultimo debuttano al primo posto, mentre Gianna Nannini e Leon Faun…

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 13 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 22/03/2024 al 28/03/2024.

Dopo il debutto della scorsa settimana, Tony Effe resiste al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti con “Icon“.

Congelate anche la seconda, terza e quarta posizione, occupate rispettivamente da Kid Yugi con “I Nomi Del Diavolo“, Rose Villain con “Radio Sakura” e Mahmood con “Nei Letti Degli Altri“, mentre debuttano in Top 20 Gianna Nannini con “Sei Nel L’anima” (#6) e Leon Faun con “Leon” (#13), che – se teniamo in considerazione soltanto i vinili e le musicassette, escludendo dunque lo streaming – sono il primo e il terzo album più venduti della settimana.

Per quanto riguarda i singoli, invece, Geolier e Ultimo debuttano al primo posto con “L’ultima Poesia“, superando Lazza con la sua “100 Messaggi“, mentre Tony Effe resiste in Top 20 con ben quattro brani: “Dopo Le 4” (#7), “Pillole” (#11), “Miu Miu” (#14) e “Honey” (#15).

Infine, in Top 10 troviamo ancora ben 6 dei 30 brani in gara al Festival di Sanremo 2024: “Tuta Gold” di Mahmood (#4), “I P’ Me, Tu P’ Te” di Geolier (#5), “Sinceramente” di Annalisa (#6), “La Noia” di Angelina Mango (#8), “Casa Mia” di Ghali (#9) e “Click Boom!” di Rose Villain (#10).

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e fisico.