Videointervista a Leon Faun: “Non bisogna aver paura di esporsi”

Già disponibile in tutti i digital store, “Leon” (Island Records / Universal Music Italia) è il nuovo album di Leon Faun che, dopo aver illustrato le storie degli altri, rimette al centro il suo vissuto personale, raccontando se stesso e il proprio mondo interiore senza avvalersi di barriere o di espedienti narrativi.

Anticipato dai singoli “Anima“, “Profezia” e “Funerale Mio“, il disco arriva a quasi tre anni di distanza dall’uscita dell’album d’esordio “C’era una volta” e ne rappresenta la naturale evoluzione. Attraverso le tredici tracce che compongono la tracklist del disco Leon offre infatti al suo pubblico un’esperienza immersiva a contatto con la sua sfera più intima, in cui la moltitudine di sfumature emotive provate negli ultimi anni (amore, rabbia, felicità, speranze e disillusioni) trova finalmente una tela bianca da riempire.

Nello specifico, “Leon” racconta il disagio di non sentirsi capiti o di percepirsi bloccati in uno stereotipo, ripercorrendo alcuni momenti di difficoltà che il cantante, rapper e attore ha realmente affrontato nel corso della sua vita: dal dolore della perdita alla frustrazione vissuta per l’impossibilità di esibirsi.

“LEON”, VIDEOINTERVISTA A LEON FAUN

“Leon”: la tracklist

1. Profezia

2. Funerale Mio

3. Eterno

4. Pe Na Vita

5. Ragazzo Normale

6. Invincibili

7. Meteorite

8. Fuga Da Genova

9. Vibes Nel Fight

10. Anima

11. Arte e Libertà

12. In Down

13. Non Dubitar Di Me