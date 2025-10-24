24 Ottobre 2025
Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli

Debutto in Top 10 anche per Angelina Mango e il suo nuovo album "Caramé"

Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43
Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 43/2025.

Irama debutta sul gradino più alto del podio della classifica album con la sua Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista).

Debutto in Top 10 anche per Angelina Mango, alla #7 con il suo nuovo progetto discografico Caramé, attualmente disponibile solo in digitale.

Perde invece ben 39 posizioni Frah Quintale con Amor Proprio, ora alla #44, che fa compagnia ad Ele A, il cui nuovo album – Pixel – perde ben 49 posizioni, fermandosi alla #55.

Andrea Laszlo De Simone, dal canto suo, debutta alla #78 con Una Lunghissima Ombra.

Classifica FIMI album: settimana 43/2025

  1. Antologia della Vita e della Morte – Irama – Warner Music (NEW)
  2. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
  3. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=)
  4. The Luck and The Strange Concerts – David Gilmour – Legacy Recordings/Sony Music (NEW)
  5. MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (↓4)
  6. The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓2)
  7. Caramé – Angelina Mango – Island/Universal Music (NEW)
  8. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=)
  9. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑1)
  10. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↑3)
  11. La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records (↑1)
  12. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↓5)
  13. Locura – Lazza – Island/Universal Music (↑2)
  14. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (↑2)
  15. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↑4)
  16. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑2)
  17. La cura – 22Simba – Island/Universal Music (↓8)
  18. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↓1)
  19. Deadbeat – Tame Impala – Columbia/Sony Music (NEW)
  20. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records / Believe (↑1)

