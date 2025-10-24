Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 43/2025.
Irama debutta sul gradino più alto del podio della classifica album con la sua Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista).
Debutto in Top 10 anche per Angelina Mango, alla #7 con il suo nuovo progetto discografico Caramé, attualmente disponibile solo in digitale.
Perde invece ben 39 posizioni Frah Quintale con Amor Proprio, ora alla #44, che fa compagnia ad Ele A, il cui nuovo album – Pixel – perde ben 49 posizioni, fermandosi alla #55.
Andrea Laszlo De Simone, dal canto suo, debutta alla #78 con Una Lunghissima Ombra.
Classifica FIMI album: settimana 43/2025
- Antologia della Vita e della Morte – Irama – Warner Music (NEW)
- Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
- Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (=)
- The Luck and The Strange Concerts – David Gilmour – Legacy Recordings/Sony Music (NEW)
- MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (↓4)
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓2)
- Caramé – Angelina Mango – Island/Universal Music (NEW)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑1)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↑3)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records (↑1)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↓5)
- Locura – Lazza – Island/Universal Music (↑2)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (↑2)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↑4)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑2)
- La cura – 22Simba – Island/Universal Music (↓8)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↓1)
- Deadbeat – Tame Impala – Columbia/Sony Music (NEW)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records / Believe (↑1)
Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.