Classifica Spotify 27 marzo: Olly e Juli ancora primi, Luchè rompe il muro sanremese

Classifica Spotify 27 marzo: continuano a dominare Olly e Juli con Balorda nostalgia, ormai stabile al primo posto da settimane.

La top 10 si muove poco, ma a portare una ventata d’aria nuova ci pensa Luchè con Anno Fantastico, supportato da Shiva e Tony Boy, che debutta al quinto posto. Si tratta dell’unico brano non sanremese in Top 10.

Di seguito, i brani, gli artisti e gli album più ascoltati in Italia nelle ultime 24 ore e nella settimana che si è appena conclusa.

Spotify Daily – Brani più ascoltati (27 marzo)

Balorda nostalgia – Olly, Juli (↑ stabile) Incoscienti Giovani – Achille Lauro (↑ stabile) LA CURA PER ME – Giorgia (↑ stabile) BATTITO – Fedez (↑ stabile) La Mia Parola – Shablo, Guè, Joshua, Tormento (↑ 1) Volevo essere un duro – Lucio Corsi (↓ 1) La tana del granchio – Bresh (↑ stabile) Anno Fantastico – Luchè, Shiva, Tony Boy (↑ stabile) fuorilegge – Rose Villain (↑ stabile) CHIAMO IO CHIAMI TU – Gaia (↑ stabile)

Spotify Daily – Artisti più ascoltati

Tra gli artisti più ascoltati del giorno domina ancora una volta Geolier, seguito a ruota dai soliti nomi forti della scena urban. In salita costante anche Tony Boy e Juli.

Geolier (↑ stabile) Sfera Ebbasta (↑ stabile) Guè (↑ stabile) Shiva (↑ stabile) Tony Boy (↑ stabile) Olly (↑ stabile) Lazza (↑ stabile) Kid Yugi (↑ stabile) Juli (↑ stabile) Marracash (↑ stabile) Capo Plaza (↑ stabile) Bad Bunny (↑ stabile) Rose Villain (↑ stabile)

Spotify Weekly – Album più ascoltati (settimana al 27 marzo)

Tra gli album settimanali si conferma in vetta TUTTA VITA di Olly e Juli, mentre debuttano in classifica Playboi Carti, Rose Villain e RRARI DAL TACCO. Settimana di scivoloni per Capo Plaza, Guè e Kid Yugi, che perdono terreno rispetto alle settimane precedenti.