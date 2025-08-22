Classifica radio EarOne – settimana 34: Alfa torna primo, salgono Rose Villain e Damiano

Classifica Radio EarOne settimana 34 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.
Ritorna in vetta alla classifica A me mi piace di Alfa, canzone che può essere ormai ufficialmente sancita come il brano dell’estate 2025. Chiudono il podio i The Kolors, in salita, e Blanco in discesa.
Questa settimana guadagnano ben 11 posizioni e si portano alla #12 Rose Villain feat. Tony Effe. Sale di ben 21 posizioni il nuovo singolo estratto dall’album di Damiano David, The First time.
I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.