Classifica radio EarOne – settimana 34: Alfa torna primo, salgono Rose Villain e Damiano

Da un mese tutto stabile nel podio della classifica indipendenti

Classifica radio EarOne settimana 34 2025 conAlfa al primo posto
Classifica Radio EarOne settimana 34 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Ritorna in vetta alla classifica A me mi piace di Alfa, canzone che può essere ormai ufficialmente sancita come il brano dell’estate 2025. Chiudono il podio i The Kolors, in salita, e Blanco in discesa.

Questa settimana guadagnano ben 11 posizioni e si portano alla #12 Rose Villain feat. Tony Effe. Sale di ben 21 posizioni il nuovo singolo estratto dall’album di Damiano David, The First time.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

Cerca su A.M.I.