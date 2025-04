Classifica radio Earone – settimana 14: Gaia spodesta i The Kolors e conquista la vetta

Classifica Radio EarOne settimana 14 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane

Dopo due settimane in vetta, i The Kolors con Tu con chi fai l’amore scendono al terzo posto e lasciano il posto a Gaia con Chiamo io chiami tu, che conferma il successo che sta avendo il brano sulle piattaforme e fuori il contesto sanremese.

Il podio completamente italiano viene “disturbato” dall’ottima scalata di Doechii con Anxiety che guadagna ben otto posizioni. La scorsa settimana il gradino più basso del podio vedeva i Coma Cose con Cuoricini, che hanno subito una frenata scendendo di sei posizioni, rischiando anche di uscire dalla Top 10.

A crescere in modo significativo è Gaia che, con Chiamo io chiami tu, sale al secondo posto, guadagnando ben cinque posizioni. La Top 3 si chiude con i Coma Cose e la loro Cuoricini, in lieve calo rispetto alla settimana precedente. Inoltre, dopo la scalata della scorsa settimana, Noemi con Se t’innamori muori crolla di ben quattordici posizioni: dalla #9 alla #23.

I dati sono elaborati da EarOne, società società partner dell’industria discografica.

