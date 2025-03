Classifica radio Earone – settimana 13: The Kolors ancora primi, Gaia e Noemi protagoniste

La classifica radio EarOne settimana 13 2025 conferma The Kolors al primo posto con Tu con chi fai l’amore. Il brano si conferma il più trasmesso nelle radio italiane per la seconda settimana consecutiva, consolidando il successo del brano presentato dalla band a Sanremo 2025.

A crescere in modo significativo è Gaia che, con Chiamo io chiami tu, sale al secondo posto, guadagnando ben cinque posizioni. La Top 3 si chiude con i Coma_Cose e la loro Cuoricini, in lieve calo rispetto alla settimana precedente.

I dati sono elaborati da EarOne, società società partner dell’industria discografica.

