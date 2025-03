Classifica Radio EarOne settimana 12 – 2025: i The Kolors piazzano il quarto singolo alla numero #1 in meno di due anni

Classifica Radio EarOne settimana 12 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Quinta settimana post Sanremo 2025 e nuova numero in classifica. Si tratta di Tu con chi fai l’amore che, non solo è il quarto brano del Festival ad arrivare alla numero uno dopo Achille Lauro (per due settimane), Olly e Coma_Cose, ma anche il quarto singolo dei The Kolors ad arrivare al primo posto della classifica radiofonica dall’estate 2023 ad oggi.

Il pezzo guida un podio, tutto sanremese e tutto Warner Music, con i Coma_Cose e Achille Lauro a seguire.

Da Capo a 12 di Gazzelle, posizione numero #28 della classifica, è la più alta nuova entrata della settimana.

toxic till the end di Rosé è invece la più alta nuova entrata internazionale (posizione numero #35).

Andiamo a scoprire insieme la Top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell'industria discografica.