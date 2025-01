Gazzelle, testo e significato di “Da Capo A 12”, sesta traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Da Capo A 12: significato del testo della sesta traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “da capo a 12”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano affronta il tema della fatica emotiva e della ciclicità del dolore. Nello specifico, Gazzelle riflette sulla fatica che si fa nell’andare avanti quando il dolore e la tristezza sembrano persistere, come una pioggia incessante. Tuttavia, sul finale fa capolino una piccola luce di speranza, rappresentata dagli occhi della persona alla quale è dedicato il brano, simbolo di conforto e bellezza.

“da capo a 12”: testo DEL BRANO

Ma lo sai

che ogni notte mi addormento e penso a quanta vita

ogni notte mi addormento e penso a quanta vita

quanta vita ci è rimasta sullo stomaco

sullo stomaco che fa un po’ su e giù

ma lo sai che poi non è che penso solo a questo

penso pure che la pioggia prima o poi finirà

ma per ora sembra ancora che stia qua

e ci annega ci annega ci annega

quante volte hai detto basta

quante volte hai detto stop, stop, stop

poi non passa, poi non passa mai

e ti ritrovi sempre sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre

da capo a dodici

da capo a dodici

ma lo sai

che ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica

ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica

che fatica respirare mentre strillano

mentre gli altri strillano e non mi sento più

ma lo sai che poi non è che penso solo a questo

penso pure che il dolore prima o poi se ne va

ma per ora sembra ancora che stia qua

e ci mena ci mena ci mena ci mena

quante volte hai detto basta

quante volte hai detto stop, stop, stop

poi non passa poi non passa mai

e ti ritrovi sempre sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre

da capo a dodici

da capo a dodici

ma vorrei che ogni giorno sparisse la tristezza dagli occhi tuoi neri

mentre il mondo va fuori di capa

e tu corri da sola nel buio li fuori

e c’è una luce che

che ti somiglia e tu stai

da capo a dodici

da capo a dodici

da capo a dodici