Gazzelle riflette sulla vita e corre verso il nuovo album, “Indi”

Gazzelle annuncia il nuovo album Indi.

Gazzelle è pronto a tornare con un nuovo album, il quinto in nove anni di carriera discografica: Indi.

Il cantautore è assente dal mercato discografico con un album dal 2023, anno in cui ha pubblicato Dentro con Maciste Dischi e distribuzione Artist First. Dal 2024 è passato a Warner Music, mantenendo il legame con Maciste Dischi, e ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Tutto qui.

Dopo mesi di successi live e la recente uscita del singolo Noi no, Gazzelle ha scelto un annuncio originale per rivelare il nuovo progetto discografico. Attraverso un video, lo vediamo correre in montagna, seguito da un gruppo di persone come un moderno life coach. Tra immagini suggestive, il cantautore riflette sul significato della vita con queste parole:

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà.”

Il video si conclude con un momento ironico: Gazzelle si ferma, viene invitato a parlare e, rivolgendosi ai presenti, esclama:

“Sono un po’ stanchino. Mi sa che è meglio se torniamo a casa. È meglio se torniamo a casa.”

Nonostante l’annuncio, la data di uscita di Indi non è ancora stata rivelata. L’album sarà il primo pubblicato sotto Maciste Dischi/Warner Music, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Gazzelle.