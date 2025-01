Gazzelle lancia a sorpresa ‘Noi no’: il nuovo singolo nato tra scatoloni e ricordi

Gazzelle: testo e significato del nuovo singolo Noi no.

Gazzelle apre il 2025 con il singolo Noi no, disponibile dal 3 gennaio 2025 in radio e su tutte le piattaforme digitali per Maciste Dischi/Warner Music. Il brano arriva a sorpresa, accompagnato dalla produzione di Federico Nardelli, con cui il cantautore ha collaborato per i suoi più grandi successi.

Gli indizi sull’uscita del brano sono stati seminati con cura dall’artista. Frasi tratte dal testo sono comparse sui muri di Roma e Milano, e un video originale su TikTok, con alcuni sosia di Gazzelle, ha rivelato il ritornello, creando attesa e curiosità tra i fan.

Gazzelle significato del nuovo singolo, Noi no

Il nuovo brano dell’artista romano rappresenta un viaggio nella nostalgia, una riflessione sugli oggetti e sui ricordi che ci portiamo dietro, ma che non sempre riescono a catturare l’essenza di ciò che siamo stati.

Noi no racconta di un tempo passato, intriso di emozioni dolce ma al tempo stesso amare, in cui il desiderio di ritrovarsi si scontra con la realtà di una distanza incolmabile.

Nel presentare il singolo, Gazzelle ha condiviso il suo processo creativo:

“L’ho scritta un anno fa, in autunno, mentre cambiavo casa e aprivo scatoloni pieni di ricordi. Mi sono reso conto che, tra tutte le cose inutili che mi portavo dietro, non c’era ‘noi’. Chissà dove siamo finiti. Forse siamo ancora qui, anche se non ci siamo più.”

Il 2025 di Gazzelle lo vedrà impegnato in due concerti-evento imperdibili: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Due prime volte importanti, che consolidano la crescita del cantautore romano e il legame speciale con il suo pubblico.





GAZZELLE NOI NOI TESTO DEL BRANO

Quante volte hai visto andarsene

La felicità

E il 2017 sai

Non ritornerà

ma io voglio solo scomparire

Nei tuoi occhi, come il Tevere

Che non smettono mai di coprire

Chissà sotto che c’è

Chissà sotto che c’è

E tuo padre che si fa una canna

Mi fa sentire solo più vecchio

Mentre il mondo non vuole dormire

Penso solo a noi

Che eravamo belli come l’imbrunire

Come film degli anni 90

Come caschi in testa pieni di adesivi

Come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda

Qualcuno che da una festa

E noi no

Noi no

Noi no

Quante facce tristi ridono

Che felicità

E se piove tutti piangono

Chiusi in macchina

Il tuo cane che mi fa le feste

Mi fa capire che ormai ti ho perso

E mentre il sole non vuole più uscire

penso “neanche noi“

Che eravamo belli come l’imbrunire

Come film degli anni 90

Come caschi in testa pieni di adesivi

Come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda

Qualcuno che da una festa

E noi no

Noi no

Noi no

Siamo figli di cuori ammalati

Persi sempre dentro un sabato

Che non finisce mai

E non cresciamo mai

Possiamo solamente vivere

Vivere

Vivere

Vivere

Come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda

Qualcuno che da una festa

E noi no

Noi no

Noi no