Classifica Radio EarOne settimana 14: Mahmood torna alla #1 davanti a Ghali e Annalisa

Classifica radio EarOne settimana 14 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

A due mesi dalla fine del Festival di Sanremo si iniziano a tirare le somme anche per quel che riguarda le radio che determinano quali brani sono realmente delle hit per loro ovvero quelli di Mahmood, che torna nuovamente primo, Ghali, Annalisa e The Kolors.

Per quel che riguarda le nuove entrate troviamo tra la #33 e la #35 Boomdabash, Biagio Antonacci e la coppia Rose Villain con Gué, prima a riportare l’amato/odiato reggaeton in classifica.

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.